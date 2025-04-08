Первый пошел: почему у корейской KGM неплохие шансы на успех в России

Пока мы все обсуждаем возвращение Hyundai/Kia в Россию, первый корейский автомобильный бренд на отечественный рынок вообще-то вышел — это KGM, прямой наследник SsangYong. И шансы на успех у него — крайне велики. Собранные по горячим следам отклики дилеров, экспертов и первого клиента именно об этом и говорят. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Три года полного карт-бланша было у китайских брендов, чтобы убедить российского водителя в непревзойденном преимуществе своих автомобилей. Вообще никто не мешал: и кредитные ставки, и таможня, и государство буквально до недавних пор «давали добро». Фактические сложности начались лишь в прошлом октябре, а до осени — чистый чернозем: сей да собирай урожай. Но чуда не произошло: мнения о «чайнакарах» в России разделились, а та часть, что «поднебесное чудо» не приняла, растет день ото дня. Причины на то есть, и их достаточно.

Первый KGM в России продали в Туле, и дилер честно рассказал о клиенте и его логике: взрослый и состоявшийся человек, решивший обновить личный автопарк, просто не хотел ездить на китайской машине. А вот на корейской — хотел. И готов был заплатить немалую, надо признать, цену за право обратить желание в действительность.

Дорого или нормально, хорош собой Torres или нет — вопросы дискуссионные, глубоко личные и уникальные для каждого. Однако у него есть одно несомненное конкурентное преимущество, которое сегодня «переплюнуть» сложно: он не китайский, он гарантийный, он дилерский. Еще примеры иномарок с такими характеристиками назовете? Параллельный импорт — не предлагать!

Фото портала АвтоВзгляд.

Анонсируя старт продаж, директор компании «Рэкс-Моторс», официального дистрибьютора KGM, начал с того, что еще до вывода бренда на российский рынок были подготовлены все необходимые условия для качественного и профессионального обслуживания автомобилей марки. В частности — документация, каталоги запчастей и сервисные мануалы. Так ли это на самом деле мы уточнили у экспертов отрасли.

Михаил Мартынов, генеральный директор управляющей компании «К-Групп» (сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна») поделился подробностями обслуживания новых корейских внедорожников:

— Мы уже обслуживаем автомобили бренда KGM, ввезенные параллельным импортом. С каталогом запчастей проблем нет, поскольку используется тот же самый каталог, что и для SsangYong. Мы уже занимаемся подборкой расходников на эти автомобили и будем поддерживать их наличие на своих складах на весь модельный ряд, представленный на нашем рынке.

Моторы на большинстве моделей имеют уже вполне привычный для нас объем — 1,5 литра с турбиной. Только у KGM Rexton 2-литровый двигатель. Отмечу, что основные расходники (фильтры, колодки и др.) уже доступны на рынке, поскольку эти модели ввозились из Кореи неофициально. Но все же, на старте официальных продаж и некоторое время после мы ожидаем дефицит запчастей, не являющихся расходными материалами. Китайцы, к слову, за три года с этой задачей так и не справились, а многие дилеры до сих пор диагностируют машины методом «слепого тыка» и поочередной замены деталей, — комментирует ситуацию специалист.

Фото globallookpress.com

У KGM есть мануалы и запчасти, есть механики и гарантия, есть реноме корейской машины и, как обещают, свои собственные уникальные предложения по покупке с привлечением заемных средств. В кредит, проще говоря. Ничего подобного ни у одного китайского бренда прямо сейчас нет. И, похоже, что и не будет.

И если китайцы в 2022 году оказались на российском рынке одни, то сегодня выходит, что первый «кореец» — не один, конечно, но обладает определенной форой, которую оценят взрослые водители. Те самые, у кого есть деньги на покупку машины.