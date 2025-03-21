Сердито, но дорого: дефицита запчастей для «корейцев» нет, но цены кусаются

— За последние три года обслуживание автомобилей из Южной Кореи подорожало в среднем на 30%, -говорит генеральный директор управляющей компании «К-Групп» (сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна») Михаил Мартынов. — Но это повышение прайсов вполне соразмерно инфляции.
Первое резкое увеличение стоимости услуг было отмечено еще в первой половине 2022 года, когда на российском рынке сформировался искусственный дефицит в сфере обслуживания «корейцев», подтолкнувший цены вверх. Так, только с марта по октябрь в Москве, например, прекратили свою деятельность около 300 профильных СТО, в Санкт-Петербурге — около 150. Однако в течение года ситуация стабилизировалась, — рассказывает эксперт.
Что касается запчастей для тех же Kia, Hyundai, то их также затронули удорожание и дефицит (а некоторые комплектующие стали практически недоступными — их было очень сложно найти и почти невозможно дождаться). При этом за три года рост цен на некоторые группы оригинальных товаров от именитых брендов достигло 60%, отмечает Мартынов.
Только относительно начала 2024 года цены выросли примерно на 20%. Впрочем, как считает гендиректор «К-Групп», это печальное обстоятельство сейчас полностью компенсируется появлением на рынке большого количества качественных аналогов.
— Сегодня многие компании создали свои собственные товарные марки разных ценовых категорий и разного качества, соответственно. Многие из них уже успели зарекомендовать себя как производители достойных альтернатив оригинальным запчастям и заслужили доверие покупателей. К ним можно отнести, например, продукцию таких брендов как Stellox, Griff Tech, Patron, Ashuno, — рассказывает эксперт.
Портал «АвтоВзгляд» с большим вниманием относится к ситуации вокруг обслуживания в России иностранных машин ушедших брендов. Если говорить про «корейский» сегмент, то по состоянию на осень 2022 года, когда стали окончательно ясны проблемы, связанные с этими авто в условиях санкций, на их долю в нашей стране приходилось свыше 5 млн. транспортных средств (больше 10% всего парка легковушек). А недавно на рынок вышла корейская марка KGM, известная ранее как SsangYong). Надеемся, с их обслуживанием у покупателей проблем не возникнет.