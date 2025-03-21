Сердито, но дорого: дефицита запчастей для «корейцев» нет, но цены кусаются

После начала санкционной войны против России, которая, в том числе, сопровождалась уходом из нашей страны грандов мирового автопрома, отечественный рынок заметно изменился. Но многие владельцы иностранных машин, включая, например, корейские, остались верны маркам, ставшим для них привычными. Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд», что за три года изменилось в плане обслуживания и обеспечения запчастями «корейцев», широко представленных у нас.

— За последние три года обслуживание автомобилей из Южной Кореи подорожало в среднем на 30%, -говорит генеральный директор управляющей компании «К-Групп» (сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна») Михаил Мартынов. — Но это повышение прайсов вполне соразмерно инфляции.

Первое резкое увеличение стоимости услуг было отмечено еще в первой половине 2022 года, когда на российском рынке сформировался искусственный дефицит в сфере обслуживания «корейцев», подтолкнувший цены вверх. Так, только с марта по октябрь в Москве, например, прекратили свою деятельность около 300 профильных СТО, в Санкт-Петербурге — около 150. Однако в течение года ситуация стабилизировалась, — рассказывает эксперт.

Что касается запчастей для тех же Kia, Hyundai, то их также затронули удорожание и дефицит (а некоторые комплектующие стали практически недоступными — их было очень сложно найти и почти невозможно дождаться). При этом за три года рост цен на некоторые группы оригинальных товаров от именитых брендов достигло 60%, отмечает Мартынов.

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Только относительно начала 2024 года цены выросли примерно на 20%. Впрочем, как считает гендиректор «К-Групп», это печальное обстоятельство сейчас полностью компенсируется появлением на рынке большого количества качественных аналогов.

— Сегодня многие компании создали свои собственные товарные марки разных ценовых категорий и разного качества, соответственно. Многие из них уже успели зарекомендовать себя как производители достойных альтернатив оригинальным запчастям и заслужили доверие покупателей. К ним можно отнести, например, продукцию таких брендов как Stellox, Griff Tech, Patron, Ashuno, — рассказывает эксперт.

Портал «АвтоВзгляд» с большим вниманием относится к ситуации вокруг обслуживания в России иностранных машин ушедших брендов. Если говорить про «корейский» сегмент, то по состоянию на осень 2022 года, когда стали окончательно ясны проблемы, связанные с этими авто в условиях санкций, на их долю в нашей стране приходилось свыше 5 млн. транспортных средств (больше 10% всего парка легковушек). А недавно на рынок вышла корейская марка KGM, известная ранее как SsangYong). Надеемся, с их обслуживанием у покупателей проблем не возникнет.