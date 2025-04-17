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Альянс Renault-Nissan оказался на грани распада

Французы недовольны низкой прибылью японцев

Известный японский автопроизводитель Nissan, который больше не желает вести дела в России, объявил, что совет директоров компании покидает председатель правления Renault. Более того, еще один представитель французского бренда готовится оставить свой пост.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Альянс Renault-Nissan оказался на грани распада

Об этом сообщило издание USNews. Согласно его информации, из «Ниссана» довольной скоро уйдут Жан-Доминик Сенар и Пьер Флёрио. Это значит, что «Рено» больше не хочет заниматься делами коллег по альянсу из Страны восходящего солнца. Причиной стали снизившиеся финансовые показатели Nissan.

Сенар, который на данный момент является председателем правления Renault, освободит свое кресло в «Ниссане» в июне текущего года. Кроме того, в марте стало известно, что французы планируют расширить сотрудничество с китайской Geely в ущерб японским партнерам. Все это приближает некогда успешный альянс Renault-Nissan к распаду.

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