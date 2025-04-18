УАЗ «Патриот» и «Пикап» получили улучшенную камеру заднего вида

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщила пресс-служба Ульяновского автозавода. Уточняется, что светочувствительность новой камеры составляет 0,01 люкса. Такие характеристики позволили повысить качество «картинки» при низкой освещенности. Прежде речь шла о 0,5 люкса.

Теперь владельцы УАЗов могут рассчитывать на изображение с разрешением 720x640 пикселей, что стало заменой прежним 648x488. Еще одним преимуществом модернизации стал угол обзора, расширенный до 135 градусов. Автопроизводитель из Ульяновска подчеркнул, что все вышеперечисленное не повлияло на стоимость моделей «Патриот» и «Пикап», оснащенных пакетом Limited.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что УАЗ «Патриот» и «Пикап» получили обновленный мультимедийный комплекс. Мы подробно расписали, что изменилось.