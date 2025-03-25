Сверхмашины: какими могут стать, но не станут LADA и другие отечественные авто

Российские ученые изобрели метод, позволяющий резко улучшить свойства алюминиевых сплавов. И он может быть востребован в автопроме. Эксперты поделились с порталом «АвтоВзгляд» мнениями относительно применимости новой разработки на наших автозаводах и ее шансах на внедрение.

Эксперт объяснил, почему наш автопром не будет использовать российский суперсплав

Ученые НИТУ МИСИС разработали метод улучшения свойств алюминиевых сплавов через добавление в их структуру путем холодного напыления 30% нитрида циркония. Результат — заметное улучшение механических свойств: твердость полученного таким образом металла увеличивается на 237%, модуль упругости — на 56%, прочность на сжатие — на 183%. Речь, по сути, идет о создании нового композитного материала.

Практическое применение эта инновация, по замыслу разработчиков, найдет в машиностроении и приборостроении, авиации, космической сфере и в автомобильной отрасли. Но каковы перспективы этого изобретения в смысле реального использования именно на автопроизводствах с учетом того, что алюминиевые сплавы уже весьма востребованы в автомобильной отрасли.

— Подобные материалы, — напоминает руководитель проектов Центра превосходства «Цифровое материаловедение» МГТУ им. Н.Э. Баумана Леван Татунашвили, — применяются в производстве двигателей, кузовных деталей, рам, колесных дисков и других автокомпонентов. Их массовая доля при выпуске машины составляет около 8-9% от всех используемых для этого материалов. А, скажем, в электрокарах Tesla она достигает 70%. При этом по некоторым прогнозам, в обозримом будущем и другие ТС станут алюминиевыми на 90%, если не на все сто. Не учитывая, естественно, резиновые и пластиковые компоненты, а также краску, — замечает эксперт.

Фото globallookpress.com

Впрочем, стоимость элементов на основе алюминия с нанесением нитрида циркония может оказаться настолько высокой, что их применение ограничится изготовлением двигателей и ряда специфических деталей, допускает ученый.

При этом конкретные сроки внедрения определяются сроками разработки принципиально новых конструкций (например — силовых агрегатов), и эффективным использованием свойств нового материала, в которых высокая стоимость сплава окажется экономически оправдана.

— Однако практика внедрения инноваций в российском автопроме делает перспективы реального применения любых новых разработок предельно туманными, — сетует вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. — Во всяком случае, НИОКР в отечественной автоиндустрии — это пока в основном лишь инструмент для зарабатывания баллов локализации.

Совершенно не ясно, например, какие конкретно инновации внедряются в производстве той же LADA Granta. Или взять НИОКР на моделях Evolute. Что инженеры компании «Моторинвест» там исследуют? Как прикручивать колесные диски и шильдики наклеивать? Не знаю. Не показывают, не рассказывают. И это даже грустно. Иными словами, вероятность эффективного внедрения нового сплава в нашем автопроме в обозримом будущем весьма туманна, — рассуждает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото globallookpress.com

Что здесь добавить? Хочется верить, что передовые отечественные разработки все же получат достойное применение в промышленности России, включая автопром. И что его ждет великое светлое будущее, основанное, в том числе, на эффективном внедрении собственных инноваций, созданных не ради обогащения узкого круга лиц и перепродажи зарубежным конкурентам, которые будут потом сами внедрять полученные ноу-хау.

Однако для этого, возможно, стоит что-то кардинально изменить во всей автомобильной отрасли. Иначе очень скоро на дорогах России появятся новенькие суперсовременные иномарки из упрочненного нитридом циркония алюминия, а водители отечественных авто, провожая их завистливыми взглядами, станут привычно сокрушаться: «Умеют же буржуи! Ну, почему наши так не могут!».