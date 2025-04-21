Раскрыты особенности адаптации кроссоверов и внедорожников KGM для России

Линейку корейских автомобилей KGM планируют поставить на отечественный конвейер до конца текущего года. В качестве производственной площадки уже выбран калининградский «Автотор». Там и обрусеют кроссоверы Tivoli, Korando, Torres и рамный внедорожник Rexton.

Вышеперечисленные иномарки в рамках адаптации к нашим суровым реалиям должны получить бачок омывающей жидкости увеличенного объема и ветровое стекло с обогревом, сообщает телеграм-канал «Автопоток», ссылаясь на дистрибьюторов бренда KGM в России из «Рэкс-Моторс». Они поделились свежими подробностями, выступая на спецмероприятии под Тулой.

Напомним, новоиспеченный бренд из трех букв сделал ставку на качество, проверенные технологии и прозрачную гарантию, составляющую пять лет или 100 тыс. км пробега. Самой доступной моделью KGM в России стал компактный паркетник Tivoli. Он оснащается турбодвигателем мощностью 163 л.с. и 6-диапазонным «автоматом». Россиянам предложены три комплектации по цене от 3 440 000 рублей с учетом спецпрограмм.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему у корейской KGM неплохие шансы на успех в России.