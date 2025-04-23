KGM локализует на «Автоторе» четыре модели

Калининградский завод «Автотор» подтвердил планы по локализации производства автомобилей южнокорейской марки KGM (бывшей SsangYong). Переход на локальную сборку позволит бренду оптимизировать логистические расходы и адаптировать автомобили к российским дорожным условиям.

О том, что KGM будут производить в России на заводе «Автотор», стало известно еще несколько месяцев назад. Теперь же выяснилось, какие именно модели встанут на конвейер. Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», в конце 2025 года на предприятии начнется сборка четырех моделей: Action, Korando, Torres и Rexton, а от выпуска в Калининграде Tivoli было решено отказаться.

Уже в следующем году покупатели смогут получить автомобили, адаптированные под условия эксплуатации в России. Этот шаг продолжает стратегию «Автотора» по расширению производственного портфеля и увеличения присутствия на отечественном рынке после ухода традиционных партнеров. В свою очередь KGM, благодаря выбору именно этих четырех моделей для локализации, укрепит свои позиции в ключевых сегментах российского рынка — кроссоверов и внедорожников.

Напомним, что сейчас в нашей стране официально продаются четыре модели бренда корейской сборки: Tivoli, Korando, Torres и Rexton. Action появится на рынке осенью 2025 года.