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KGM локализует на «Автоторе» четыре модели

Южнокорейский бренд адаптирует свои авто под российский рынок

Калининградский завод «Автотор» подтвердил планы по локализации производства автомобилей южнокорейской марки KGM (бывшей SsangYong). Переход на локальную сборку позволит бренду оптимизировать логистические расходы и адаптировать автомобили к российским дорожным условиям.

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Автор
Александр Проневский

Изображение KGM локализует на «Автоторе» четыре модели

О том, что KGM будут производить в России на заводе «Автотор», стало известно еще несколько месяцев назад. Теперь же выяснилось, какие именно модели встанут на конвейер. Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», в конце 2025 года на предприятии начнется сборка четырех моделей: Action, Korando, Torres и Rexton, а от выпуска в Калининграде Tivoli было решено отказаться.

Уже в следующем году покупатели смогут получить автомобили, адаптированные под условия эксплуатации в России. Этот шаг продолжает стратегию «Автотора» по расширению производственного портфеля и увеличения присутствия на отечественном рынке после ухода традиционных партнеров. В свою очередь KGM, благодаря выбору именно этих четырех моделей для локализации, укрепит свои позиции в ключевых сегментах российского рынка — кроссоверов и внедорожников.

Напомним, что сейчас в нашей стране официально продаются четыре модели бренда корейской сборки: Tivoli, Korando, Torres и Rexton. Action появится на рынке осенью 2025 года.

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