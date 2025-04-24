«Кристальный» мотор: в России могут создать идеальный двигатель для автомобиля

В России изобрели и запатентовали инновационный метод моделирования, который, как утверждают его авторы, позволит эффективно управлять кристаллизацией сплавов для производства двигателей, в том числе и автомобильных. По сути, это компьютерная программа, позволяющая моделировать ключевой этап изготовления литых деталей до запуска реального производства. При этом новая российская технология, по мнению ее авторов, позволит значительно увеличить качество сплавов для производства моторов. Портал «АвтоВзгляд» решил разобраться, насколько это утверждение соответствует реальности.

Технология, которую разработали специалисты Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), обеспечивает высокоточное прогнозирование физико-механических характеристик отливок из алюминиевых сплавов. Но возникает вопрос: а насколько это важная и востребованная практика в мировом автомобилестроении? И, следовательно, стоит ли рассчитывать, что для отечественного автопрома она тоже может быть полезной?

— Вполне может стать полезной, — полагают в пресс-службе ГК «Автодом». — Ведь получение отливки подходящей структуры — непростая задача по причине свойства сплава, наличия примесей, скорости охлаждения и возможных дефектов. На текущий момент существуют несколько способов математического моделирования, а также повышения эффективности литья, которыми активно пользуются многие производители. Сегодня любой автомобильный бренд стремится оптимизировать и улучшить свои производственные процессы, особенно столь сложные, как литье алюминиевых деталей...

Например, Toyota в сентябре 2023 года презентовала так называемую гигалитейку (Gigacasting), замечают эксперты. Этот инновационный метод позволяет отливать компоненты большого размера, сопоставимые с одной третью кузова среднестатистической машины, а также резко охлаждать деталь с 700 до 250 градусов Цельсия, что способствует более быстрому затвердеванию детали. Технологию планируется внедрить в производство с 2026 года.

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В свою очередь, Mercedes-Benz использует кокильное литье для изготовления алюминиевых блоков в некоторых своих моторах, напоминают в «Автодоме». Технология подразумевает заливание расплавленного алюминия под действием силы тяжести в постоянную форму, охлаждающуюся водой. Результатом становится мелкозернистая на ощупь, крайне прочная деталь с однородной структурой.

Данные разработки показали крайне высокую эффективность при процессе литья. Таже «гигалитейка» от Toyota позволяет существенно сократить количество производимых деталей, тогда как кокильное литье Mercedes способствует повышению однородности материала, что дает детали большую прочность.

Вероятно, кто-то заметит, что технологии литья как таковые вовсе не указывают на конкретный метод моделирования, используемый для оптимизации этого процесса. Однако надо признать, что любая инновационная технология, изобретенная и запатентованная в России, может принести огромную пользу, учитывая общую тенденцию в автомобилестроении на внедрение передовых решений, касающихся литья сложных форм.

И независимо от того, ведем ли мы речь о математических моделях или непосредственно о способах сугубо физического производства конкретных элементов, разговор идет о качественном улучшении существующей практики изготовления важных для автопрома элементов. Остается надеяться, что все инновационные решения, которые предлагает отечественная наука, включая новую программную модель для управления кристаллизацией сплавов, применимую при литье автомобильных моторов, найдут достойное применение и помогут «разогнать» российский автопром.