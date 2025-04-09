Натрий-ион для машины: чем так хороши эти АКБ по сравнению с традиционными

Технический прогресс в автостроении не стоит на месте. И это, в том числе, касается и аккумуляторных батарей, производство которых инновации коснулись в полной мере. Портал «АвтоВзгляд» узнал, что собой представляют современные натриевые АКБ, которым сулят большое будущее: что в них замечательно, а что — не очень.

Натрий, в отличие от лития, один из самых распространенных элементов на Земле, что делает его более дешевым сырьем для АКБ, рассказывает независимый автоэксперт Иван Груднов. То есть технология производства не требует использования редких металлов, ведущего к удорожанию батареи. Также следует понимать, что устройства на основе натрия менее склонны к перегреву и возгоранию, чем литиевые. То есть они более стабильные и безопасные, указывает эксперт. А еще они лучше работают при низких температурах.

Одно из направлений, в котором у натрий-ионных АКБ большие перспективы, это мототехника, рассказывает продакт-менеджер компании Energon Дмитрий Николаевич. На днях в Москве прошла специализированная выставка, в ходе которой фирма впервые представила натриевые аккумуляторы, предназначенные именно для мотоциклов и квадроциклов, которые стали первыми для бренда решениями на основе натрий-ионной технологии.

Новые аккумуляторы, как утверждает эксперт, не подвержены терморазгону и возгоранию, что делает их более безопасными в эксплуатации. Срок службы увеличен втрое за счет большего количества циклов заряд-разряд. При этом низкий саморазряд позволяет натриевому аккумулятору сохранять заряд до года без подзарядки, настаивает Николаевич. Еще одно важное преимущество — легкий вес, что делает его удобным в применении.

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Действительно, благодаря меньшему по сравнению со свинцовыми АКБ весу и меньшей стоимости производства натрий-ионные аккумуляторы могут заменить Li-ion в электроскутерах и легких мотоциклах, соглашается Груднов. Однако Na-ion — это перспективная альтернатива не только для мотоциклов, но и для автомобилей. Причем речь не про применение Li-ion в премиум-сегменте, а про доступное решение для городского и коммерческого транспорта.

Особенно выгодно использование Na-ion в странах с холодным климатом и там, где важна низкая стоимость эксплуатации. А некоторые современные натриевые АКБ выдерживают 3000-5000 циклов заряда/разряда без значительной потери емкости, что также является преимуществом перед литий-ионными технологиями. Кроме того, натриевые АКБ проще перерабатывать, поскольку они не содержат токсичных материалов. А к 2030 году, по ряду прогнозов, ожидается массовое внедрение Na-ion в бюджетный электротранспорт.

Правда, есть у натрий-ионных АКБ и свои недостатки, замечает Груднов. Например, у них примерно вдвое ниже энергетическая плотность (в среднем — примерно 150 Вт•ч/кг), чем у Li-ion (здесь этот показатель может достигать 300 Вт•ч/кг). Максимальное напряжение — примерно 3,95 В, в то время как у высоковольтных литий-ионных моделей АКБ — 4,4 В. Опять же, производителей, специализирующихся на Na-ion АКБ для автотранспорта, пока мало, резюмирует независимый автоэксперт.