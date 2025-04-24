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Nissan несет рекордные убытки и нуждается в серьезной реструктуризации бизнеса

Компания переживает беспрецедентный финансовый кризис

Свежие отчеты говорят о катастрофических результатах продаж популярной в России марки Nissan. По итогам завершившегося в марте финансового года чистые убытки Nissan составили 700 миллиардов японских иен (приблизительно 47 миллионам рублей).

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Автор
Александр Проневский

Изображение Nissan несет рекордные убытки и нуждается в серьезной реструктуризации бизнеса

Информационное агентство Reuters сообщает, что главной причиной масштабных потерь стала комплексная реструктуризация деятельности бренда, включающая обесценивание его активов на в ключевых рынках, которыми являются Северная Америка, Европа и Япония. Эти показатели во много раз превзошли ожидаемый первоначальный прогноз в 80 млрд иен. Завершившийся финансовый год стал худшим за всю историю бренда.

Новый генеральный директор компании Айвен Эспиноза, возглавивший ее в апреле, вынужден принимать радикальные меры для спасения бизнеса. В своем заявлении он подчеркнул необходимость «благоразумного пересмотра стратегии», предусматривающей сокращение рабочих мест, оптимизацию производственных мощностей и закрытие нерентабельных заводов.

При этом финансовые перспективы «Ниссан» остаются мрачными: ожидаемая прибыль уже упала на 30%: до 85 миллиардов иен. Для третьего по величине автопроизводителя Японии ситуация усугубляется необходимостью срочной модернизации устаревшего модельного ряда и переходом на электромобили при сокращающейся доле рынка.

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