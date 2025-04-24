Nissan несет рекордные убытки и нуждается в серьезной реструктуризации бизнеса

Свежие отчеты говорят о катастрофических результатах продаж популярной в России марки Nissan. По итогам завершившегося в марте финансового года чистые убытки Nissan составили 700 миллиардов японских иен (приблизительно 47 миллионам рублей).

Информационное агентство Reuters сообщает, что главной причиной масштабных потерь стала комплексная реструктуризация деятельности бренда, включающая обесценивание его активов на в ключевых рынках, которыми являются Северная Америка, Европа и Япония. Эти показатели во много раз превзошли ожидаемый первоначальный прогноз в 80 млрд иен. Завершившийся финансовый год стал худшим за всю историю бренда.

Новый генеральный директор компании Айвен Эспиноза, возглавивший ее в апреле, вынужден принимать радикальные меры для спасения бизнеса. В своем заявлении он подчеркнул необходимость «благоразумного пересмотра стратегии», предусматривающей сокращение рабочих мест, оптимизацию производственных мощностей и закрытие нерентабельных заводов.

При этом финансовые перспективы «Ниссан» остаются мрачными: ожидаемая прибыль уже упала на 30%: до 85 миллиардов иен. Для третьего по величине автопроизводителя Японии ситуация усугубляется необходимостью срочной модернизации устаревшего модельного ряда и переходом на электромобили при сокращающейся доле рынка.