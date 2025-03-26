С оглядкой на Toyota: что торомозит возвращение японцев в Россию

Кулуары и курилки российских представительств японских автобрендов полны слухов о скором начале полноценной работы в России: привезут не только запчасти, но и машины. Настроение у всех приподнятое, по работе соскучились. На резко сжавшийся тайминг указывает целый ряд событий, однако у процесса есть и стопор, снятие которого все, собственно говоря, и ждут. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

В интересное, конечно, время живем, скорее бы обратно в «застой». Но сначала, как мы знаем, будет «оттепель», всполохи которой уже видны на горизонте невооруженным глазом: сильные мира сего нашли точку, в которой диалог возможен, и активно развивают успех. Подробности этого периода лет через двадцать вспомнят в мемуарах видные дипломаты, а пока нам остается лишь собирать «крошки» и обрывки разговоров, которые уже сейчас слышны повсюду.

Например, намедни в одно из представительств японских брендов в России пришел запрос прямиком из Страны восходящего солнца, в котором просили уточнить: а вообще-то россияне японские машины ждут? Или так возбудились по китайскому автопрому, современному и высокотехнологичному, что уже и заикаться о японском качестве поздно? Ответ был отправлен скорой почтой: ждут. Еще как ждут: параллельный импорт, в котором японские марки уверенно занимают лидирующие позиции, соврать не даст.

Так же стоит напомнить, что японцы, в силу своего менталитета, просто не успели наломать столько же дров, сколько тот же Renault или Mercedes, который не просто дверью хлопнул, а сделал это несколько раз. Да-да, отключение отечественных дилеров от сервисного сервера никто не забыл, так что зуб на немцев точат не только оставшиеся без привычного обслуживания владельцы, но и бывшие партнеры.

Фото globallookpress.com

Японские же представительства никуда не уходили, работали по мере возможности, гарантийные обязательства поддерживали. С дилерами умудрились не поссориться — тот же Suzuki и Mitsubishi своих партнеров сохранили. Единственное исключение — Nissan. За что, кстати, уже и поплатившийся чудовищной стагнацией и скорой потерей самостоятельности. Карма.

Так чего же они, черт возьми, ждут? А вот тут-то как раз все просто: испокон веков все японские бренды смотрят исключительно на Toyota и «вперед батьки» не полезут. Впрочем, этого в больших токийских офисах не скрывали и не скрывают: как только «японский бренд №1» официально заявит о поставках машин в Россию, в ту же секунду, может даже быстрее, объявят о намерениях и все остальные. И не ранее! Так что в кулуарах единогласны: «Ждем «Тойоту». Российские автолюбители тоже ждут, уж поверьте.