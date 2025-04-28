К российским дилерам приехала LADA Granta Cross Quest

Волжский автогигант поставил на конвейер универсалы LADA Granta Cross в исполнении Quest. Свежие «вседорожники» марки получили такие же опции, как у максимальной версии #Club, первая партия машин успела добраться до дилерских шоу-румов.

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил паблик Avtograd. Уточняется, что выпуск топовой Granta #Club и кросс-версии Quest был налажен на АВТОВАЗе одновременно. В перечень оснащения вошел климат-контроль, дополнительная шумоизоляция, парочка «эйбрегов».

Кроме того, покупатели могут рассчитывать на противотуманки, стеклоподъемники с электроприводом и «круиз». Предусмотрены парковочные датчики, иммобилайзер и сигнализация, головная оптика выключается после паузы. Ветровое стекло обогревается, мультимедийный комплекс EnjoY Pro с камерой заднего вида и сервисами «Яндекс Авто» производитель из Тольятти предлагает в качестве дополнительной опции.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что как минимум три комплектации семейства LADA Granta станут богаче.