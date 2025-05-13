Nissan объявил о масштабной реструктуризации

Японский автогигант Nissan продолжает масштабную реструктуризацию бизнеса, объявляя о новых этапах и оптимизации производства. Компания сократит 21 000 рабочих мест, что в общей сложности составит около 15% от всего персонала.

Как сообщает Reuters, финансовые показатели Nissan за 2024 финансовый год оказались катастрофическими: прибыль упала на 88% до 69,8 млрд иен (472 млн долларов). Ситуацию усугубили провалы на ключевых рынках — в США и Китае, где компания не смогла вовремя отреагировать на растущий спрос на гибридные авто и электромобили. Новый генеральный директор Иван Эспиноза, сменивший на этом посту Макото Учиду, обозначил текущие результаты как «тревожный звонок» для фирмы.

В рамках плана восстановления в Nissan намерены сократить количество своих производственных мощностей с 17 до 10 заводов, включая уже анонсированное закрытие предприятия в Таиланде. Компания также отказалась от строительства завода по выпуску аккумуляторов для электромобилей в Японии, который должен был получить государственные субсидии. В целом бренд планирует сэкономить 500 млрд иен и упростить производственные процессы на 70%.

Текущие проблемы Nissan связывают с наследием предыдущего главы Карлоса Гона, когда компания делала ставку на объемы продаж в ущерб прибыльности. Новое руководство намерено изменить этот подход, сосредоточившись на рентабельности и обновлении модельного ряда. Хотя в ближайшее время улучшения ждать не стоит: в первом квартале 2025 года компания прогнозирует операционный убыток в размере 1,8 млрд долларов, что свидетельствует о длительном периоде восстановления.