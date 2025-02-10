Прощай, Nissan: японцы не договорились о спасении бренда

О бедственном положении компании Nissan, которая имеет все шансы объявить себя банкротом к концу 2025-го года, стало известно еще несколько месяцев назад. Импортного спасителя старого бренда не нашлось или не искалось, решили обойтись своими силами: на эту роль отрядили успешную и спокойную Honda. Однако, что-то пошло не так. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Итак, любимый и горячо поддерживаемый некогда многими сотнями тысяч россиян Nissan на всех парусах несется прямиком к «красивому рифу»: если автопроизводитель не найдет якорного, читай, богатого и щедрого, инвестора к концу года — торжественный японский поклон и замок на офис.

Новость, конечно, сногсшибательная, добавляющая понимания стоимости российского рынка для крупных международных компаний, но факт остается фактом: дела у «Ниссан» плохи. По-настоящему плохи: компания закрывает заводы, сокращает персонал и готовится к вселенскому позору.

Однако подталкивать собственную автомобильную индустрию к пропасти в Стране восходящего солнца не стали, быстро отрядив «спасителя» — им должна была стать крайне успешная, очень популярная на самом богатом рынке мира, американском, Honda. Вот ей-то и суждено было выступить тягачом, способным перезапустить Nissan.

Фото globallookpress.com

Даже договор о намерениях подписали, закрепляющий некоторые договоренности. Впрочем, дальше слов и заверений, крепких японских рукопожатий и фотографий с правильного ракурса дело, видимо, не пошло. Агентство Reuters сообщило, что в сложившихся было отношениях между Honda и Nissan наметились негативные тенденции.

Выступая спасательным кругом, «Хонда» предполагала поглощение терпящей бедствие компании, бережно и дипломатично названного «вхождением в состав», что выглядит, мягко говоря, логично на фоне текущих финансовых проблем, в которых оказался другой японский бренд.

Однако боссы Nissan на такие условия оказались не готовы: мол, кабала. Впрочем, у «ниссановцев» впереди еще целых семь месяцев, за время которых они, с одной стороны, могут найти другого якорного инвестора — нет сомнений, что китайцы готовы поучаствовать в процессе — а также стать сговорчивее и принять-таки предложение Honda.

Учитывая глубокую зависимость Японии от США, предположить появление китайцев, к которым у Дональда Трампа слишком много претензий, сложно. Гораздо вероятнее второй вариант: стоя на пороге небытия, Nissan согласится на условия и станет частью Honda. Впрочем, ждать осталось недолго.