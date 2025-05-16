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Вишневый сад, или Антон Павлович Чехов в зеркале деградации автопрома Европы

Незавидное «китайское» будущее культового ателье Italdisign

Нескончаемый позитив валит сквозь информационный железный занавес из чертогов «цветущего сада». Жозеп Боррель, выдавая свой, возможно, самый известный фразеологизм, имел ввиду явно другие перспективы. Типа политик заявил, что «Европа — сад. Все в нем работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности. А остальной мир — совсем не сад. Большая его часть — джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад». Однако получилось строго по русскому классику: за красивыми словами скрываются крайне печальные обстоятельства, а европейский псевдо сад очень скоро порубят, чтобы разбить дачи. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

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Автор
Эдуард Раскин

Изображение Вишневый сад, или Антон Павлович Чехов в зеркале деградации автопрома Европы

Чехова, спасибо остаткам школьной программы, в России читали все: в программе десятого класса прописано культовое произведение писателя — «Вишневый сад». За действом в семье обедневших дворян, вынужденных продавать родовое поместье, которое «новым русским» будет вырублено и переформатировано под дачные участки, после проданные для получения прибыли, скрывается общая социальная катастрофа страны.

Старый уклад отмирает, создавая почву для нового. Сентиментальность уступает место капиталу, а ментальные ценности — реальным. Жаль, что «Вишневого сада» нет в немецкой школьной программе: иначе нынешние руководители некогда великой производственной отрасли Германии быстрее смекнули бы, к чему дело идет.

Феноменальная просадка на фондовых биржах, отражающая неуверенность инвесторов в перспективах незыблемого еще вчера немецкого автопрома, начинает приобретать вполне логичные физические очертания: сначала распространяются слухи о возможной сделке между VW и Chery по продаже китайцам немецких конвейеров, а потом идет новость о желании Audi продать культовую студию Italdisign.

Фото производителя.
Фото производителя.

Издание Automotive News Europe сообщает, что знаменитое ателье, основанное господином Джуджаро, пустят с молотка. От хорошей жизни же, не правда ли? От успешного успеха и возбуждающих перспектив же, да? Напомним, что в лучшие годы Italdisign создали образы Golf GTi и BMW M1, Lancia Delta и того самого DeLorean из «Назад в будущее», а в последние годы чаще появлялись в информационном поле благодаря авторству в передовых концептов.

Теперь же (и сомневаться не стоит) имен и китайских брендов в портфолио некогда великого дизайн-ателье из Европы прибавятся: с высокой долей вероятности, почти стопроцентной, покупатель на актив найдется в Поднебесной. Так «цветущий сад» день за днем будет превращаться в дачи. Да чего уж там, уже превращается.

И пути обратно нет: старый уклад, в котором долго и тщательно создаваемый автомобиль был венцом творения, десятилетиями остающийся на конвейере с незначительными доработками, безвозвратно уходит, уступая «поднебесной» экспансии с миллионом новых моделей ежегодно. Такой автомобильной промышленности только дизайн-то и нужен — инженеру места уже не нет.

Увы и ах, горькая на самом-то деле правда, с которой нам, издревле воспринимающих машину, как тот самый идеал на долгие годы, еще предстоит сжиться. Все по Чехову. Грустно, но как есть.

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