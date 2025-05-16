Нескончаемый позитив валит сквозь информационный железный занавес из чертогов «цветущего сада». Жозеп Боррель, выдавая свой, возможно, самый известный фразеологизм, имел ввиду явно другие перспективы. Типа политик заявил, что «Европа — сад. Все в нем работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности. А остальной мир — совсем не сад. Большая его часть — джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад». Однако получилось строго по русскому классику: за красивыми словами скрываются крайне печальные обстоятельства, а европейский псевдо сад очень скоро порубят, чтобы разбить дачи. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Чехова, спасибо остаткам школьной программы, в России читали все: в программе десятого класса прописано культовое произведение писателя — «Вишневый сад». За действом в семье обедневших дворян, вынужденных продавать родовое поместье, которое «новым русским» будет вырублено и переформатировано под дачные участки, после проданные для получения прибыли, скрывается общая социальная катастрофа страны.

Старый уклад отмирает, создавая почву для нового. Сентиментальность уступает место капиталу, а ментальные ценности — реальным. Жаль, что «Вишневого сада» нет в немецкой школьной программе: иначе нынешние руководители некогда великой производственной отрасли Германии быстрее смекнули бы, к чему дело идет.

Феноменальная просадка на фондовых биржах, отражающая неуверенность инвесторов в перспективах незыблемого еще вчера немецкого автопрома, начинает приобретать вполне логичные физические очертания: сначала распространяются слухи о возможной сделке между VW и Chery по продаже китайцам немецких конвейеров, а потом идет новость о желании Audi продать культовую студию Italdisign.

Фото производителя.

Издание Automotive News Europe сообщает, что знаменитое ателье, основанное господином Джуджаро, пустят с молотка. От хорошей жизни же, не правда ли? От успешного успеха и возбуждающих перспектив же, да? Напомним, что в лучшие годы Italdisign создали образы Golf GTi и BMW M1, Lancia Delta и того самого DeLorean из «Назад в будущее», а в последние годы чаще появлялись в информационном поле благодаря авторству в передовых концептов.

Теперь же (и сомневаться не стоит) имен и китайских брендов в портфолио некогда великого дизайн-ателье из Европы прибавятся: с высокой долей вероятности, почти стопроцентной, покупатель на актив найдется в Поднебесной. Так «цветущий сад» день за днем будет превращаться в дачи. Да чего уж там, уже превращается.

И пути обратно нет: старый уклад, в котором долго и тщательно создаваемый автомобиль был венцом творения, десятилетиями остающийся на конвейере с незначительными доработками, безвозвратно уходит, уступая «поднебесной» экспансии с миллионом новых моделей ежегодно. Такой автомобильной промышленности только дизайн-то и нужен — инженеру места уже не нет.

Увы и ах, горькая на самом-то деле правда, с которой нам, издревле воспринимающих машину, как тот самый идеал на долгие годы, еще предстоит сжиться. Все по Чехову. Грустно, но как есть.