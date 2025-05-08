«Китайский дракон» пожирает Европу: Chery оптом скупает немецкие заводы Volkswagen

Китайский концерн Chery ведет переговоры о покупке автомобильных производств в Германии. С одной стороны, сам факт подобных встреч с автостроителями из Поднебесной говорит о неуверенности европейского автопрома в завтрашнем дне. С другой — продажа активов единственный, быть может, его шанс на спасение, сделал вывод портал «АвтоВзгляд».

«Немецкие заводы скоро, возможно, будут производить китайские автомобили для Европы». Именно таким и подобным ему заголовками, которые вполне можно считать алармистскими, западные СМИ снабдили на днях свои сообщения о том, что Chery ведет активные переговоры о приобретении двух заводов Volkswagen в Германии. Китайская сторона не стала опровергать эти утверждения. Более того, в компании уточнили, что сейчас рассматривают вопрос о запуске своей сборки в Германии, не раскрыв, правда, никаких деталей.

Намерения Chery обосноваться в лидирующей промышленной державе ЕС, как указывает доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев, в очередной раз напоминают нам, что в самом Китае буквально за считанные годы резко ослабли позиции западных концернов. При этом все технологии и компетенции, которые использовали на своих предприятиях в КНР европейские компании, включая VW, уже освоены их «поднебесными» партнерами

Если говорить именно про Chery, то этот инвестор, как замечает эксперт, проводит достаточно активную экспансию в мире. А немецкие заводы, о покупке которых компания сейчас ведет переговоры, это не первый актив, заинтересовавший ее в ЕС: в прошлом году «Чери» уже обзавелась предприятием в Испании. Для этого концерна развитие на «домашнем» рынке — уже вчерашний день, а нынешняя активность в Европе — следующий шаг, дальнейшее укрепление позиций.

Фото: globallookpress.com

Также собеседник портала «АвтоВзгляд» замечает, что шаги, которые предпринимает сегодня автопром КНР в странах ЕС, являются мощным вызовом интересам США. Успешная китайская экспансия в Европе, а тем более — в Германии, в европейском промышленном центре, существенно усилит влияние деловых кругов КНР, что никак не укладывается в интересы мистера Трампа.

Тем не менее, планируемые покупки немецких заводов — реальная перспектива. И если сделки состоятся, это будет означать, что китайские инвесторы не просто готовы приобретать активы в ЕС, но и сочли заинтересовавшие их предприятия достаточно привлекательными в смысле цены. В свою очередь, срыв сделки с VW будет означать, что Chery оценила стоимость «входного билета» в Германию чрезмерной.

Особенно учитывая тот факт, что эти заводы едва ли нужны концерну для усиления глобальной экспансии. Скорее, они могут рассматриваться китайской стороной именно как инструмент укрепления на европейском рынке. Если сделка не состоится, это также может указывать и на неверие представителя автопрома КНР в достаточную платежеспособность европейского потребителя, считает Арефьев.

Фото: globallookpress.com

При этом интерес именно к технологиям, компетенциям, возможностям улучшать качество своей продукции и ее надежность китайская сторона уже удовлетворила. По замечанию эксперта, сравнение характеристик относительно свежих моделей того же концерна Chery с флагманами Volkswagen ясно показывает, что приобретать немецкие активы крупнейшего европейского автоконцерна именно для улучшения качества своей продукции китайской компании нет никакого смысла. Эту задачу она уже решила.

Заметим: китайская экспансия в ЕС действительно вышла на новый уровень. Ведь Volkswagen — флагман европейского автопрома, а его в активы ФРГ в сущности — альма-матер концерна. Сделка по покупке немецких заводов сейчас находится на финальной стадии. Если она все же завершится успехом, то можно не сомневаться, под каким «соусом» такую новость подадут евроатлантические СМИ с антикитайской повесткой: «Дракон сожрет Европу! Спасайся, кто может».

Кстати, как стало недавно известно, прибыль еще одного немецкого автомобильного гранда — Mercedes-Benz — в I квартале сократилась на 43% относительно аналогичного периода прошлого года. Развались покупка китайцами заводов VW — у многих в ЕС неизбежно возникнет вопрос: а что дальше ждет автопром Германии и Европы в целом?