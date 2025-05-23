Очковтирательство: что стоит за дутыми цифрами локализации автопрома России

С самого начала вся история с локализацией и СПИКами отдавала какой-то дилетантщиной и даже чертовщиной. Согласитесь, сложно представить себе, что разработчики столь важного инструмента государственного регулирования не заметили огромного количества дыр, оставленных в теле их детища. А все без исключения автопроизводители, наоборот — моментально их просекли и с молодецким задором превратили здравую инициативу в полнейшую фикцию.
ПРОВАЛ СТРАТЕГИИ
Для начала стоит, видимо, напомнить некоторые пункты из выступления на форуме директора центра анализа и прогнозирования отрасли ФГУП «НАМИ» Александра Горчакова. По итогам 2025 года средневзвешенный уровень фактической локализации выпущенных в России легковых автомобилей составил 32,8%.
Но... Принятая в 2022 году стратегия развития автомобильной промышленности предусматривала, что уже к концу 2024 года уровень локализации должен составить 55%, а к декабрю 2025-го планировалось достичь отметки в 60%.
Самым высоким уровнем локализации по имеющейся у НАМИ информации обладает LADA Granta — 45,7%. Но это не точно. С одной стороны, эту цифру оспорил глава АВТОВАЗа Максим Соколов, заявивший, что у моделей LADA она достигла уже 90%. Производители-де не обязаны обнародовать истинный уровень локализации, поскольку для их целей вполне достаточно подтверждения выполнения обязательств по Специальному инвестиционному контракту.
С другой стороны, и 45,7 кажется преувеличением, поскольку после устроенного в докризисные годы шоу с очковтирательством доверия ни у кого к показателям локализации в автопроме не осталось.
Итак, просто констатируем тот факт, что доля используемых при выпуске автомобилей на территории России комплектующих и технологий оказалась почти в два раза ниже обозначенной в стратегии. Даже сугубо отечественные бренды на поверку оказались критически зависимыми от зарубежных поставок.
МЕХАНИЗМ НЕУЧЕТА
Кто старое помянет — тому глаз вон. А кто забудет — тому оба. Поэтому не стоит упускать из виду, что вся торжественно пропиаренная локализация автопрома, которую мы до сих пор знали, строилась во многом на простой переупаковке зарубежных компонентов в отечественную обертку.
И начинанья, взнесшиеся мощно,
Сворачивая в сторону свой ход,
Теряют имя действия.
Таким образом, те невеликие достижения, которые нам преподносили как торжество отечественной науки и техники, не вполне соответствовали действительности. В какой степени не соответствовали — это вопрос. И еще один вопрос, даже более насущный — а где гарантии, что на нынешнем этапе борьбы за суверенизацию автомобильного производства не выплывут те же самые проблемы?
Можно смело сказать — таких гарантий нет. Весь механизм учета разработан как будто специально для этого, чтобы затруднить процесс верификации. Например, никакие проценты локализации, на которые ссылается г-н Горчаков, законом не предусмотрены. Единственной официально утвержденной методикой оценки является балльная шкала, зафиксированная в постановлении Правительства РФ. Соответственно, в системе электронных паспортов баллы есть, а процентов нет.
НЕ НАГЛЯДНАЯ СХЕМА
По этой методике LADA Granta набирает 5284 балла, а Haval Jolion — 1630 баллов. Исходя из этих значений выяснить, какую долю составляют отечественные комплектующие и технологии, а какую — импортные, не представляется возможным.
Даже если попытаться посчитать процент от «балльного максимума», который в разных источниках колеблется от 7000 до 8800, приблизиться к озвученным Горчаковым 45,7% не получается, хоть ты тресни.
Наглядность — главное достоинство любых оценочных критериев. Запутанность и непрозрачность открывают пути для всевозможных махинаций и порождают сомнения в озвученных официальных результатах.
Исходя из этого, вполне может сложиться впечатление, что борьба за локализацию скатывается к очередной компанейщине, призванной симулировать активную работу. За всем этим угадывается желание протянуть время до возврата ушедших брендов.
Вот тогда можно будет успокоиться и позволить рынку функционировать по-старому — бесконтрольно, не обременяя чиновников и «коммерсантов» необходимостью что-то двигать вперед, внедрять и развивать.
В действие вступят отработанные схемы по поставке всего и вся из-за рубежа, а дельцам от автопрома останется лишь прикрывать этот факт фиговым листком красивых отчетов и гордо надувать щеки.