Очковтирательство: что стоит за дутыми цифрами локализации автопрома России

С момента, когда аналитик НАМИ Александр Горчаков огласил на форуме IMAF свои сенсационные выводы о провальном состоянии локализации автомобилей в России, прошла уже неделя. Но за это время обнародованная им информация не устарела и не потеряла актуальности. Более того, в несколько минувших дней у портала «АвтоВзгляд» созрели кое-какие соображения, которыми он не замедлит поделиться.

С самого начала вся история с локализацией и СПИКами отдавала какой-то дилетантщиной и даже чертовщиной. Согласитесь, сложно представить себе, что разработчики столь важного инструмента государственного регулирования не заметили огромного количества дыр, оставленных в теле их детища. А все без исключения автопроизводители, наоборот — моментально их просекли и с молодецким задором превратили здравую инициативу в полнейшую фикцию.

ПРОВАЛ СТРАТЕГИИ

Для начала стоит, видимо, напомнить некоторые пункты из выступления на форуме директора центра анализа и прогнозирования отрасли ФГУП «НАМИ» Александра Горчакова. По итогам 2025 года средневзвешенный уровень фактической локализации выпущенных в России легковых автомобилей составил 32,8%.

Фото портала «АвтоВзгляд».

Но... Принятая в 2022 году стратегия развития автомобильной промышленности предусматривала, что уже к концу 2024 года уровень локализации должен составить 55%, а к декабрю 2025-го планировалось достичь отметки в 60%.

Самым высоким уровнем локализации по имеющейся у НАМИ информации обладает LADA Granta — 45,7%. Но это не точно. С одной стороны, эту цифру оспорил глава АВТОВАЗа Максим Соколов, заявивший, что у моделей LADA она достигла уже 90%. Производители-де не обязаны обнародовать истинный уровень локализации, поскольку для их целей вполне достаточно подтверждения выполнения обязательств по Специальному инвестиционному контракту.

С другой стороны, и 45,7 кажется преувеличением, поскольку после устроенного в докризисные годы шоу с очковтирательством доверия ни у кого к показателям локализации в автопроме не осталось.

Итак, просто констатируем тот факт, что доля используемых при выпуске автомобилей на территории России комплектующих и технологий оказалась почти в два раза ниже обозначенной в стратегии. Даже сугубо отечественные бренды на поверку оказались критически зависимыми от зарубежных поставок.

Фото портала «АвтоВзгляд».

МЕХАНИЗМ НЕУЧЕТА

Кто старое помянет — тому глаз вон. А кто забудет — тому оба. Поэтому не стоит упускать из виду, что вся торжественно пропиаренная локализация автопрома, которую мы до сих пор знали, строилась во многом на простой переупаковке зарубежных компонентов в отечественную обертку.

И начинанья, взнесшиеся мощно,

Сворачивая в сторону свой ход,

Теряют имя действия.

Таким образом, те невеликие достижения, которые нам преподносили как торжество отечественной науки и техники, не вполне соответствовали действительности. В какой степени не соответствовали — это вопрос. И еще один вопрос, даже более насущный — а где гарантии, что на нынешнем этапе борьбы за суверенизацию автомобильного производства не выплывут те же самые проблемы?

Можно смело сказать — таких гарантий нет. Весь механизм учета разработан как будто специально для этого, чтобы затруднить процесс верификации. Например, никакие проценты локализации, на которые ссылается г-н Горчаков, законом не предусмотрены. Единственной официально утвержденной методикой оценки является балльная шкала, зафиксированная в постановлении Правительства РФ. Соответственно, в системе электронных паспортов баллы есть, а процентов нет.

НЕ НАГЛЯДНАЯ СХЕМА

По этой методике LADA Granta набирает 5284 балла, а Haval Jolion — 1630 баллов. Исходя из этих значений выяснить, какую долю составляют отечественные комплектующие и технологии, а какую — импортные, не представляется возможным.

Фото: globallookpress.com

Даже если попытаться посчитать процент от «балльного максимума», который в разных источниках колеблется от 7000 до 8800, приблизиться к озвученным Горчаковым 45,7% не получается, хоть ты тресни.

Наглядность — главное достоинство любых оценочных критериев. Запутанность и непрозрачность открывают пути для всевозможных махинаций и порождают сомнения в озвученных официальных результатах.

Исходя из этого, вполне может сложиться впечатление, что борьба за локализацию скатывается к очередной компанейщине, призванной симулировать активную работу. За всем этим угадывается желание протянуть время до возврата ушедших брендов.

Вот тогда можно будет успокоиться и позволить рынку функционировать по-старому — бесконтрольно, не обременяя чиновников и «коммерсантов» необходимостью что-то двигать вперед, внедрять и развивать.

В действие вступят отработанные схемы по поставке всего и вся из-за рубежа, а дельцам от автопрома останется лишь прикрывать этот факт фиговым листком красивых отчетов и гордо надувать щеки.