Утильсбор не помог: почему резко упал спрос на российские автомобили

Считается, что стопором для российского автомобильного рынка прямо сейчас являются два «момента»: утилизационный сбор и ставка рефинансирования. И дорого, и не на что сейчас покупать машины. В этой кромешной, называя вещи своими именами, ситуации, очень любопытно наблюдать за спросом на машины отечественные. Казалось бы, в таких-то условиях и каменный цветок уродится. Но нет. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Введение до корки синтетического утилизационного сбора, который, конечно же, сбором является, а вот утилизационным — нет, должно было поспособствовать развитию автомобильного производства внутри страны, снизив конкурентный гнет на Богом мазанных отечественных автопроизводителей.

Мол, создали на государственном уровне условия для планомерного и комфортного развития автопрома — виват! Однако за декларативной частью отчего-то не последовала производственная: родной автопроизводитель, ничтоже сумняшеся, тут же взвинтил ценники и радостно приготовился подсчитывать новые «прибыля».

Фото производителя.

Мол, рыночные же отношения, рыночек порешал: растет цена на импорт — растет и наш ценник! Какой рыночек решал, когда закон лоббировали, не ясно, но на лицо — классика: надо либо крестик снять, либо трусы надеть. В результате описанного выше подхода, который совпал по времени с особой черствостью Центробанка, рынок не просто упал — обвалился.

Причем, падение затронуло не только импортную продукцию, но и отечественную. И затронуло весьма серьезно: минус 28% к прошлогоднему апрелю. Называя вещи своими именами, спрос снизился более чем на четверть — это, мягко говоря, приговор.

Почему? Да потому что отечественный автопроизводитель придумал, что отсутствие конкурентов вынудит покупателя прийти в его салон.

А покупатель взял и не пришел: покупатель остался при своей, условно, Kia или Mitsubishi, потому что «за такие деньги — сами ездите». Кульминацией, конечно, стала удлиненная Vesta, каждый сантиметр прироста которой — золотой. «Не подвела» и новая «спортивная Нива», аж корежит, когда это слово пишут латиницей, которая внезапно оказалась сырой. Никогда такого не было — и вот опять!

Фото производителя.

На выходе получили отнюдь не рост спроса на произведенные в России автомобили, а увеличение параллельного импорта из Кореи.

За условные 2,5 миллиона — цена новой Vesta — можно привезти трехлетний BMW, а за 1 700 000 — столько стоит Niva c «шеснарем» — трехлетний же Jimny с рулем в бардачке и ресурсом до конца эпохи. Привезут — за три недели.

Иными словами, кредитного спроса нет, а за наличные берут уже совсем другой автомобиль. Это тактическое «достижение». Но будет и стратегическое: ни один производитель не может развиваться в отсутствии конкуренции — таков закон экономики. Пока на рынке монополия — будет только стагнация, что и подтверждает реальный опыт эксплуатации новых отечественных автомобилей.

Качество будет падать и дальше. Так что российскому рынку вообще и производителю в частности нужные не «костыли» дополнительных сборов, а реальная конкуренция и реальное же развитие, борьба за покупателя. Тогда и машины будут и качество этих машин — тоже будет. А пока, что имеем — то имеем.