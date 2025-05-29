Haval зарегистрировал в России новые торговые марки MEY и RAVAL

Компания Havel официально оформила права на товарные знаки MEY и RAVAL. Среди товаров и услуг, указанных в новых патентах, значатся различные типы машин: электрические, гибридные, автономные, легковые, грузовые, гоночные и другие. Также в перечне упоминаются комплектующие, запчасти и автомобильные аксессуары.

Согласно данным реестра, патент был зарегистрирован 28 мая 2025 года и будет актуален до 12 сентября 2034 года. Инициатором выступает официальное представительство Haval (и других марок, входящих в концерн Great Wall Motor) в России ООО «Хавейл Мотор Рус».

Документы опубликованы в открытой базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС), о чем сообщил телеграм-канал «Автопоток». Зачем именно они понадобились компании, пока непонятно. Хотя и очевидно, что MEY и RAVAL созвучны с WEY (премиальный суббренд GWM) и Haval.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о регистрации в России товарного знака Kia, которую инициировала южнокорейская компания.