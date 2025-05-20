Kia продлила права на свой логотип в России

Логотип бренда Kia, представленный в 2021 году, теперь защищен в России до сентября 2034 года. Компания официально продлила права на него, о чем свидетельствуют данные Роспатента. Регистрация товарного знака была оформлена 20 мая, хотя сама заявка поступила еще в сентябре 2023-го.

Как сообщают «Известия», регистрация охватывает не только автомобильную сферу, но и другие виды деятельности. Согласно международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №40, Kia получила исключительные права на использование логотипа в таких областях, как переработка машин и покрышек, обработка стекла, очистка воды и даже дубляж фильмов для телевидения.

Напомним, что нынешний логотип южнокорейского производителя, представленный четыре года назад, отличается от предыдущей версии отсутствием эллипсоидной рамки — теперь эмблема состоит только из стилизованного названия компании.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Kia зарегистрировала в России в 2025 году уже несколько товарных знаков, как и Hyundai. На основании этого строились предположения о скором возвращении брендов в РФ, однако Минпромторг косвенно их опроверг, заявив, что эти компании не будут исключены из списка на параллельный импорт.

И все же подобный шаг может быть частью долгосрочной стратегии компании, даже несмотря на прекращение официальных продаж в России. Регистрация товарного знака позволяет Kia контролировать использование своей символики и оставляет потенциал для возвращения на рынок в будущем, а юридическое закрепление прав на бренд создает для этого необходимые предпосылки.