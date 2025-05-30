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Jeep впервые опубликовала официальные фото «шестого» Cherokee

Дебют внедорожника состоится в конце года

В своей очередной версии Jeep Cherokee станет абсолютно новым автомобилем. Ожидается, что он получит электрические и гибридные силовые установки.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Jeep впервые опубликовала официальные фото «шестого» Cherokee

По словам генерального директора компании Jeep Боба Бродердорфа, Cherokee шестой генерации особенно хорош тем, что в нем будет больше и самого автомобиля, и современных технологий, и базового оборудования.

В своей новой ипостаси модель должна стать во всех смыслах привлекательнее предшественника, которого, кстати, штамповали на протяжении 10 лет. Что касается экстерьера новинки — тот тут пусть каждый автолюбитель сделает свои выводы, глядя на опубликованное американским автопроизводителем фото. Это тот случай, когда один снимок лучше тысячи слов.

О моторной гамме пока остается только гадать. Возможно, новый Cherokee унаследует от одноименного внедорожника с приставкой Grand PHEV систему, построенную вокруг двухлитрового турбомотора.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Arctic Trucks представила «суровый» Jeep Grand Cherokee AT35 для России.

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