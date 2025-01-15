Arctic Trucks представила «суровый» Jeep Grand Cherokee AT35 для России

Инженеры российского подразделения Arctic Trucks серьезно доработали Jeep Grand Cherokee, в результате чего на свет появилась модификация под названием AT35. Она «вооружена» 20-дюймовыми коваными колесными дисками и шинами увеличенного размера. Клиренс вырос на 67 мм. Сцепление с любым типом рельефа под колесами стало надежнее, повысились устойчивость и проходимость автомобиля. Начальная стоимость доработки составляет 1, 575 млн рублей.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», создавая AT35, специалисты добавили Jeep Grand Cherokee 107 мм к ширине и 67 мм к высоте. Угол въезда был увеличен на 5°, съезда — на 13°, что позволит проще преодолевать подъемы и спуски.

В список премиальных деталей для AT35 входят фирменные колесные диски, шины АТ или МТ на выбор, а также лифт-комплект. В свою очередь в него включены передние пневматические стойки, обеспечивающие увеличение дорожного просвета, плюс задние амортизаторы и пневмобаллоны для надежности в экстремальных условиях. Меняя геометрию кузова, спецы из Arctic Trucks профессионально поработали с передним бампером и колесными арками.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России создали «арктическую» версию внедорожника Tank 500.