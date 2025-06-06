Отчаянные и немыслимые ранее события происходят в главной кузнице автомобилей Старого Света — в Германии. Глядя на пертурбации, происходящие с некогда ведущей отраслью могучей немецкой экономики, модно лишь задаваться вопросами, потому что с точки зрения логики подобное никак не объяснить. То ли мозгов не хватает, то ли лыжи не едут. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Санкции — действуют, с этим досужим выводом уже никак не поспоришь. Другой вопрос — в какую сторону. Но это, как вежливо замечает старый анекдот про сову, уже к тактикам: сама стратегия — рабочая. Яркий пример тому — экономика ФРГ. Отказ от энергоносителей и продаж в России в тандеме привел к тому, что флагман немецкого автопрома — Volkswagen — уверенным шагом от бедра идет в том самом направлении, куда жители Нарвы — честь им и почет — отправили эстонских поборников общегосударственной битвы с русским языком.

Иными словами, уж простите, объяснить происходящее в недрах одного из крупнейших мировых автопроизводителей объяснить решительно невозможно: 20 000 тысяч сотрудников автогиганта подписали соглашение об увольнении. В итоге по плану сокращению расходов должно быть уволено 35 000 человек к 2030 году. VW так же в два раза сокращает число стажировок, а 130 000 работников согласились на заморозку зарплат и отмену повышенных отпускных.

Фото: globallookpress.com

Если это не симптомы глубочайшего кризиса, то что? Официальная причина — глобальный спад во всей автомобильной отрасли, но в том же Китае, кажется, думают иначе: новые бренды и модели появляются буквально каждый день. Иногда — чаще. Вполне возможно, что за лаконичными и выверенными репликами руководства немецкого концерна скрывается куда более мрачная реальность: спад не в мировом, а европейском автопроме, а методика его преодоления — отсутствует. Нет ее, методики, потому что куда не кинь — везде клин.

Хотя одно решение все же напрашивается. Более того, уже есть конкретные, давно просочившиеся в прессу предложения: продаться китайцам. Умыться, причесаться, надеть праздничный костюм и красивый галстук, а после войти в уже почти не свой офис и подписать соглашение, по которому немецкий автопром перестает быть немецким. Жестко? Ну так альтернатив-то не видно. Отрицаете — предлагайте, во всей красе.

История, как известно, не позволяет сослагательного наклонения, следует четко понимать взаимосвязь событий и последствиями. Хороший, действительно стоящий пример — немецкая автомобильная промышленность. Считается, что ее расцвет пришелся на семидесятые годы прошлого века. А фундаментом того прорыва на десятилетия стали немецкая педантичность, соединенная с инженерной мыслью и феноменальной работоспособностью.

Фото: globallookpress.com

Однако события последних лет эту сказку разбивают в пух и прах: в 1970-м была подписана знаменитая сделка «Газ в обмен на трубы», по которой в ФРГ пошло дешевое советское голубое топливо. В 2022-м году эту вековечное соглашение по факту было расторгнуто. Инженеры и педантичность, спрашивается, работали на газу? Нет, не работали. Может быть, работоспособность немецкая была на газовом двигателе? Тоже нет.

Выходит, основой того прорыва семидесятых, успеха восьмидесятых, развития в девяностых и стабильности в двухтысячных и после был именно трубопроводный газ по низкой стоимости, а его отключение тут же вырубило и все остальное. Нет газа — нет и автопроизводства. Известно ли эта взаимосвязь немецким господам в высоких кабинетах? Конечно, известна. А толку? Решения-то не они принимают.

Десятилетиями нам талдычили, что само существование, не говоря уж о развитии, подобных автопрому отраслей экономики — глобальных, мировых — невозможны без кооперации по всему свету. А в 2022-м — взяли и отрубили все поставки, ожидая вселенской скорби в России. Мол, что вы можете без нас? Как-то смогли.

Хорошо ли, плохо ли, но смогли. А еще осознали, что в эту интересную игру можно играть и вдвоем. Теперь вот немцам предстоит «смочь», но что-то подсказывает, что пока не получается. Не выходит каменный цветок.