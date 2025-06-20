АВТОВАЗ объяснил, какие авто будут востребованны в мире в ближайшие десятилетия

В ближайшие годы и десятилетия в нашей стране будут востребованы автомобили, оснащенные классическими двигателями внутреннего сгорания. А электрокарам уготована судьба нишевого продукта.

О таком развитии ситуации заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АВТОВАЗа Сергей Громак, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). По его словам, в автомобильном сообществе несколько лет велись жаркие споры о технологии, которая будет доминировать в отрасли ближайшие 10 ­­- 20 лет. В итоге специалисты единогласно решили, что двигатель внутреннего сгорания (ДВС) станет базисом, опорой для дальнейшего развития автопрома.

Вице-президент АВТОВАЗа подчеркнул, что наша страна обладает солидными запасами нефти, поэтому получаемое из черного золота топливо вполне можно использовать в качестве серьезного инструмента конкуренции. Но при этом не только рассчитывать на природные ресурсы, но и развивать высокие технологии, заключил г-н Громак.

Ранее портал «АвтоВгляд» объяснил, какие автомобили российские власти обяжут закупать для государственных и муниципальных нужд.