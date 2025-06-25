Jeep впервые показал заднюю часть кузова Cherokee шестого поколения

Официальная премьера Jeep Cherokee шестой генерации запланирована на осень, серийный выпуск собираются начать ближе к концу года. До этого кроссовер должен дебютировать в качестве гибрида. Судя по всему, новинка будет доступна россиянам только по «серым» схемам, в нашей стране многие помнят, знают и любят этот автомобиль.

При смене поколений дизайн нового Jeep Cherokee сделают более традиционным. Кузов опять обретет угловатость, хотя обводы останутся смягченными. На свежей фотографии кормы кроссовера можно, наконец, как следует разглядеть очертания стоек, багажную дверь и задние фонари. В итоге SUV должен напоминать по стилистике электрический Recon 4xe, чье появление ожидается до начала 2026 года.

В основу «шестого» Cherokee ляжет архитектура STLA Large, созданная концерном Stellantis. Производители обещают, что силовая установка «американца» будет экономичной, но мощной при интересном ценнике. Со временем в моторную гамму могут войти классические ДВС и электромоторы — платформа это позволяет.

Остается сказать, что новый Cherokee займет место в модельном ряду марки между Compass и старшим одноименным собратом с приставкой Grand.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что фотошпионы рассекретили интерьер Jeep Cherokee шестого поколения.