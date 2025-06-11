Фотошпионы рассекретили интерьер Jeep Cherokee шестого поколения

В Сети появились свежие изображения «шестого» Cherokee. Поймав его в объективы своих камер, папарацци сумели раскрыть нюансы оформления салона. Он обзаведется цифровой приборной панелью и горизонтальным тачскрином мультимедийного комплекса.

Фотографии нового Cherokee опубликовал ресурс Carscoops. Теперь очевидно, что интерьер напоминает внутреннее убранство дебютировавшего в прошлом году родственного Wagoneer S. Шайба на центральном тоннеле отвечает за переключение передач вместо привычного селектора. Рядом находится переключатель режимов езды и пара подстаканников.

Диагональ центрального дисплея составляет 12,3 дюймва. Под ним разместились дополнительные сенсорные кнопки, позволяющие регулировать микроклимат. Еще ниже находится панель настроек водительских ассистентов и порты USB-C.

Jeep Cherokee шестой генерации решили построить на архитектуре Stellantis STLA Large. Сохранив бензиновые моторы, «американец» получит и электрические силовые установки. Премьера новинки пройдет в ближайшие месяцы, ближе к делу должно появиться больше подробностей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Jeep впервые опубликовала официальные фото «шестого» Cherokee. Для России эта модель — не пустой звук, у нас долго и официально продавались прежние модификации.