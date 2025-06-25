Hyundai запатентовала в России название для автомобилей Palibrus

Южнокорейская «Хёндэ Мотор Компани» зарегистрировала в нашей стране очередной товарный знак. На сей раз речь идет о марке Palibrus, за которой могут скрываться и кроссоверы, и внедорожники, и даже вездеходы.

В глобальной линейке бренда нет моделей с таким именем

Заявка на соответствующий патент от корейцев появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Товарный знак оформлен по 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), куда включены различные виды автомобилей, в том числе полноприводные. Теперь права на название Palibrus официально закреплены за Hyundai в России до 30 августа 2034 года.

Автопроизводителям из Сеула удалось «застолбить» Palibrus совсем недавно — 19 июня. Это число зафиксировано как дата государственной регистрации. С момента первоначальной подачи заявки прошел почти год, ее направили в российское ведомство 30 августа 2024-го.

Что любопытно, права на «Палибрус» и без нового патента должны были принадлежать «Хёндэ» еще пять лет, если верить сообщениям СМИ.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что первый вице-премьер Денис Мантуров опроверг слухи о возвращении Hyundai в Россию.