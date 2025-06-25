Volvo опубликовала еще один тизер новейшего кроссовера EX60

Компания Volvo анонсировала скорый выход нового электромобиля EX60 — его мировая премьера запланирована на первый квартал 2026 года. Официальный релиз сопровождается тизерным изображением, демонстрирующим характерный дизайн задней части кроссовера.

В отличие от распространенного в автомобильной индустрии решения со сквозной световой полосой, EX60 получит оригинальные светодиодные фонари, интегрированные в задние стойки кузова. Новинка позиционируется как электрокар, призванный заменить устаревающий бензиновый XC60.

Технической основой для кроссовера послужит обновленная платформа SPA3 — модернизированная версия нынешней «тележки» SPA2, на которой строятся модели EX90 и ES90. Производитель планирует выпускать машину как с одним, так и с двумя электромоторами, оснащая ее аккумулятором на 102 кВт·ч. Заявленный запас хода составит около 650 км, при этом быстрая зарядка за 10 минут обеспечит дополнительных 300 км пробега.

Особенностью EX60 станет инновационная система безопасности — в частности, мультиадаптивные ремни с интеллектуальными датчиками. Эта разработка автоматически регулирует силу натяжения в зависимости от антропометрических данных пассажира и характера аварийной ситуации.

А подробнее об инновационной технологии ремней безопасности, представленной шведами из Volvo, портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.