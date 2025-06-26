Выпуск легковых автомобилей в России за май просел на 18,5%

По итогам последнего весеннего месяца с отечественных конвейеров сошло 35 тыс. легковых машин. Такая цифра оказалась на 18,5% скромнее по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Однако с начала 2025-го производство легковушек в целом подросло на 4%.

Как сообщает Росстат, за первые пять месяцев этого года в нашей стране удалось выпустить 281 тыс. легковых авто. Майская просадка затронула не только их производство, но и грузовой сегмент, который ушел в минус на 32%. Это выражается в 8,9 тыс. экземпляров только за прошлый месяц, а с января по май речь идет о 20-процентном падении производственных объемов.

Как оказалось, с автобусами тоже не все гладко. В мае выпуск моделей с допустимой максимальной массой более 5 тонн снизился почти на 37% или до 718 штук. За пять месяцев аналитики выявили снижение динамики производства на 39,6% или до 3819 экземпляров.

Зато майский выпуск ДВС удалось нарастить на 0,4% — до 16 тыс. силовых агрегатов. Но с начала года показатели съехали на 1% или до 89,4 тыс. штук.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России готовят новые меры поддержки покупателей и производителей машин.