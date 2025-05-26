Борьба нанайских мальчиков: автозаводы хотят подрастрясти государственную мошну

АВТОВАЗ, столкнувшийся с резким падением спроса, лоббирует в переговорах с Минпромторгом прямое субсидирование скидок на новые автомобили. Таким образом тольяттинский гигант пытается исключить из цепочки распределения дотаций банки и сделать их более доступными. Портал «АвтоВзгляд» считает, что бороться надо с самой болезнью, а не ее симптомами.

За минувшие четыре месяца в России был продан 349 041 новый легковой автомобиль, и это на 25,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Крупнейший отечественный производитель АВТОВАЗ столкнулся с сокращением объемов на 20,6%, реализовав только 105 764 машины со своим логотипом на капоте.

Особенно ударил по бюджету предприятия апрель — падение продаж в этом месяце составило 32,6%. Не слишком озаботившись поиском причин, вызвавших падение интереса у российских водителей к покупкам легковушек, руководство автогиганта решило прибегнуть к тривиальному приему, именуемому «Денег дай».

ОБСУЖДЕНИЕ НЕПРИЕМЛЕМОГО

Как сообщает издание «КоммерсантЪ», вице-президент АВТОВАЗа Сергей Громак поделился информацией о том, что руководство автопроизводителя обсуждает с Минпромторгом прямое субсидирование скидок на новые автомобили. Цель такого обращения к властям достаточно прозрачна — падение спроса нужно остановить Самым очевидным инструментом для этого мыслится как раз система скидок, а самым восхитительным — то, что компенсировать их должен бюджет.

Фото портала «АвтоВзгляд»

Г-н Громак совершенно справедливо отмечает, что программа льготного автокредитования теряет свою привлекательность из-за высоких процентных ставок и жестких требований банков к заемщикам. В качестве решения проблемы предлагается отодвинуть кредитные организации подальше от ручейка, по которому к льготникам текут государственные финансы, ибо их роль банкиров фактически сводится только к контролю правильности выдачи скидок.

«КоммерсантЪ» ссылается на мнение неназванного источника в руководстве автопрома, который считает, что предложение тольяттинского производителя неприемлемо: «Когда речь идет о десятках и сотнях тысяч автомобилей, совершенно невозможно отследить разные злоупотребления (в основном на уровне дилеров). Это невозможно было администрировать, поэтому Минпромторг и перешел на работу с банками».

Ну а в том, что злоупотребления будут, источник издания не сомневается. Он полагает, что часть бюджетных средств, выделенных для покрытия предоставляемых скидок, будет в том или ином виде присвоена производителем автомобилей. И портал «АвтоВзгляд» с ним в этом абсолютно согласен, хотя и в кристальной честности банков далеко не уверен.

Фото производителя.

КАРТИНА МАСЛОМ

Выбьют автомобилестроительные предприятия себе очередную поблажку или нет — это вопрос далеко не самый удивительный. Меня лично куда больше озадачивает сама логика предложения, вынесенного Сергеем Громаком на суд общественности.

Прежде всего, касается оно достаточно узкого круга брендов, что никоим образом не способствует честной конкуренции, буде таковая вообще существует на белом свете. Эксперт компании «Эйлер Аналитические Технологии» Владимир Беспалов считает: «Если сохранять критерии локализации, указанные в программе льготного автокредитования — это вся линейка LADA, модель „Москвич 3“, все электромобили бренда Evolute, „Москвич 3е“, „Амберавто А5“ и гибриды Voyah».

Первым среди равных, конечно, оказывается сам инициатор идеи. Но вот, что любопытно: именно АВТОВАЗ, в очередной раз предлагающий государству раскошелиться, явился вдохновителем и лоббистом введения сомнительного утильсбора и последующей его регулярной индексации до безумных значений. Это как раз и стало одним из катализаторов роста цен на импортные авто, которым не без выгоды для себя воспользовался тольяттинский завод.

Фото портала «АвтоВзгляд»

Другой очевидной виновницей падения спроса, жестко ударившего как по автоконцернам, так и по водителями, стала вторая сторона предполагаемого соглашения о льготных субсидиях.

Именно государство в лице Банка России, установило такую ключевую ставку, которая сделала проценты по кредиту — двигателю покупок дорогой автотехники — неподъемными для покупателей.

Теперь картина маслом. Двум главным устроителям коллапса на автомобильном рынке предлагается локально порешать созданную их же руками проблему, причем бережно сохраняя в неприкосновенности ее первопричины. Сначала поджечь дом, а потом использовать бюджетные средства, чтобы залить государственным финансированием пожар в одной отдельно взятой комнате, продолжая старательно поливать бензином остальные помещения.

Весьма своеобразное решение. И еще оригинальнее оно становится с учетом того, что средств на реализацию идеи в бюджете нет — по крайней мере, так считают анонимные источники вышеуказанного издания.