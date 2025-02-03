Проект Т-134, или Прощай «Нива»

С конвейера АВТОВАЗа по-прежнему, как и во времена СССР, сходят «Нивы». Автомобили, которые были созданы как массовая альтернатива уж совсем некомфортному и кондовому УАЗ или его младшему хронически больному братику-лунатику ЛуАЗ-967. И сегодня, находясь на конвейере тольяттинского автогиганта, взгляд сразу выделяет машины, вид и стилистика которых явно выбивается из актуального модельного ряда. Это Niva Legend. Автомобиль, повторю, пользовавшийся уважением и авторитетом во времена Советского Союза.

Эксперт Васильев о том, как и почему АВТОВАЗ расстается с классической «Нивой»

Да и сейчас он не выглядит уж совсем откровенным старичком. Хотя и пережил большое количество издевательств со стороны заводчан. И все из-за того, что почему-то на АВТОВАЗе всегда пытаются извлечь прибыль, не занимаясь качественным изменением своей продукции, постоянно создавая мутантов и не обращая внимания на действительно важные моменты, улучшение которых могло бы существенно повлиять на жизненный цикл и спрос на знаковую отечественную машину повышенной проходимости.

Которая, кстати, была первым в мире кроссовером или SUV. Короткая база, большой дорожный просвет и полный привод с возможностью комфортного движения как по асфальту, так и там, где этого асфальта никогда не было. Казалось бы, все хорошо. Однако отсутствие блокировок межколесных дифференциалов позволяло крутящему моменту постоянно убегать туда, где он не нужен. Из-за этого движение по бездорожью на этом авто всегда напоминало лотерею.

Необходимо было выбрать такую скорость, при которой подвеска еще справлялась с неровностями, а инерции кузова в сочетании с работой «распущенного» полного привода хватало для движения. На мотор при этом особенно рассчитывать не приходилось. Ведь его мощности и крутящего момента всегда не хватало. Что, возможно, и к лучшему. Ведь трансмиссия не справлялась даже с таким силовым агрегатом.

Фото globallookpress.com

В тяжелых условиях эксплуатации и коробка, и раздатка начинали ускоренно «умирать», сопровождая процесс какофонией разнообразных звуков технического свойства. И все об этом знали.

Рынок был перенасыщен усиленными приводами, карданами, блокировками, шестернями КП и раздатки, существенно улучшавшими показатели трансмиссии. Правда, это приводило к повышенным нагрузкам на кузов, который явно не был рассчитан на это.

Впрочем, у производителя не было иллюзий по поводу своего авто. Он все прекрасно знал. Более того, имел необходимый набор решений и технологий для того, чтобы устранить все родовые проблемы конструкции. В конце концов была у заводчан и спортивная программа. «Нивы» активно участвовали в ралли-рейдах и все слабые элементы конструкции были известны, как и варианты доработки авто.

Но, вместо этого появляется длинная «Нива», позволившая превратить двухместный, по сути, автомобиль в пятиместный. Однако кроме улучшения комфорта для пассажиров и увеличенного внутреннего пространства, он получил в наследство все проблемы короткой версии, да еще и слабый кузов, умевший нежно изгибаться в соответствии с особенностями рельефа, по которому двигался автомобиль.

Фото globallookpress.com

И это при том, что с начала выпуска базовой «Нивы» в 1977 году заводчане накопили опыт, которого нет ни у одного современного автопроизводителя по оценке эксплуатационных особенностей одной конкретной модели. Причем в самых разных условиях. Благо страна это позволяет. Что мы имеем в итоге на данный момент?

Мотор чуть мощнее, окраска чуть лучше, салон из более современной пластмассы. И все? Да появилась NivaTravel. Это дитя небольшого периода сотрудничества АВТОВАЗа и GM. Роман был бурным, но коротким. В результате чего появилась модель ВАЗ-2123 и ее клоны. И ничего принципиального, кроме формы кузова, не произошло.

При доведении модели до конвейера, инженеры GM вынуждено отказались от ряда полезных опций комфорта по причине низкой надежности локализованных компонентов. И на данный момент с конвейера АВТОВАЗа сходят два старичка: LADA Niva Legend и LADA Niva Travel, которым, казалось бы, давно пора на покой. Но несмотря на все свои недостатки, эти автомобили продолжают пользоваться спросом.

Фото globallookpress.com

И ключевой особенностью моделей является их цена. Ведь на рынке просто нет ничего подобного в диапазоне от 1 000 000 руб., да еще и в варианте полного привода. И вот здесь возникает проблема.

Ведь приносящая прибыль и давно окупившаяся модель, да еще и пользующаяся спросом, оказывается для тольяттинцев практически золотым дном. Делай да продавай. И не надо ничего менять.

В результате наступил эволюционный тупик. Приблизительно так обстояли дела с ВАЗ-2107 перед тем, как завод прекратил выпуск ТС. Имелся спрос на модель, но проблема была связана с ее низкой маржинальностью и износом средств производства. Что заставило завод активнее сконцентрироваться на моделях переднеприводной компоновки. Хотя до сих пор ВАЗ-2107 является лидером продаж, правда на рынке б/у авто. Похоже и «Ниву» ждет нечто подобное.

Почему? Да потому, что АВТОВАЗ показал новый компактный отечественный внедорожник, но уже под индексом Т-134. Впрочем, вряд ли это можно назвать неожиданностью. Поскольку в музее предприятия в Тольятти стоит прототип вазовского внедорожника, построенный на базе Duster предыдущего поколения. Работы по которому французы по вполне понятным причинам старательно саботировали.

Фото: Официальный сайт Президента России

Выбор аббревиатуры модели — Т-134 вызывает некоторые вопросы. Если убрать цифру 1, то есть в этом обозначении отсылка на самый массовый и успешный танк второй мировой войны Т-34. А если добавить букву У, то получим успешный, совершенный и безопасный советский самолет ТУ-134. Какие качества в итоге сойдутся в новой «ниве» — непонятно, однако при взгляде на продемонстрированный прототип возникают некоторые вопросы.

Дело в том, что после развода с французами АВТОВАЗ стал владельцем платформы CMF-B, на базе которой строился довольно успешный компактный кроссовер Renault Duster. И было бы логично использовать именно эту платформу для новой модели. Но представители завода утверждают, что будет использована платформа LADA Vesta. Которая, кстати, в принципе не подразумевала наличия полного привода.

Если новая «Нива» Т-134 будет базироваться на агрегатах классической «Нивы» (речь идет о моторе и трансмиссии), то она неизбежно унаследует большое количество проблем своего предшественника. В том числе и с точки зрения управляемости. И, наверное, это неприемлемо. Если же будет использоваться современный подход к созданию кроссоверов с поперечным мотором, «роботом», приоритетом переднего привода и электронно-управляемыми муфтами, то сразу возникают вопросы со стоимостью, надежностью и импортозамещением.

Фото globallookpress.com

Все-таки с этими компонентами у тольяттинцев пока проблемы: имеется только атмосферный мотор с не самыми выдающимися характеристиками, к которому нужно будет что-то пристыковать. И это проблема. Зато, заложенные Стивом Маттином дизайнерские решения заводчане довольно удачно тиражируют в своих новых моделях. И новая «Нива» — не исключение.

Авто выглядит довольно современно, актуально и в то же время в ней присутствуют явные и узнаваемые отсылки к дизайну классической «Нивы». Правда, использование трехдверного кузова может оказаться ошибкой.

Все-таки современные люди привыкли к комфорту и могут не принять такой минимализм. В любом случае, выпуск новой модели в текущих условиях довольно смелый и финансово рискованный шаг. Особенно с учетом того, насколько быстро в современном мире меняются предпочтения людей.

Тем более с учетом того, что после массового знакомства с китайским автопромом мы все больше воспринимаем авто как высокотехнологичный мобильный гаджет. А вот АВТОВАЗ похвалиться прорывными историями в области автомобильной электроники и информационно-развлекательных технологий явно не может.

В любом случае, мне любопытно, каким образом будет развиваться проект Т-134. Хотя и жаль, что эпоха классической «Нивы» подходит к концу. Несмотря на набор хронических недостатков, она вызывает уважение хотя бы потому, что совокупность пусть и не всегда совершенных технических решений позволила компактному «проходимцу» пережить огромное количество испытаний, и оставить след своих шин на всех континентах нашей планеты.