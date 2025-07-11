«Газели» и «Соболи» обзавелись системой курсовой устойчивости

В России начали устанавливать систему курсовой устойчивости (ESC) на линейку заднеприводных коммерческих автомобилей «Газель Next», «Газель NN» и «Соболь NN». Недоступной прежде электроникой нынче могут похвастать комби, фургоны и даже автобусы, а до бортовых грузовиков очередь должна дойти в конце лета.

За счет появления ESC наши «Газели» и «Соболи» станут безопаснее, ими будет легче управлять на скользкой дороге. Умная техническая начинка сможет подстраховать водителя при критических маневрах или в случае заноса. Кроме того, она дает бонус к устойчивости. Наличие ESC особенно важно для автомобилей, которые частенько ездят с полной загрузкой.

Комплекс курсовой устойчивости включает в себя антиблокировочную (ABS) и антипробуксовочную (ASR) системы. Их дополняют ассистенты экстренного торможения (BAS), распределения тормозных усилий (EBD) и помощи при трогании в горку (HSA). В случае диагональных вывешиваний имитируется механизм блокировки дифференциала.

Напомним, «Газель Next» является платформой, которая «дружит» с множеством вариаций кузова. Например, это могут быть шасси под надстройки, микроавтобусы или цельнометаллические фургоны. А «Соболь NN» и «Газель NN» — легкие коммерческие авто, достоинством которых стали широкий выбор модификаций, цифровые элементы и улучшенная эргономика.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что «Газели» и «Соболи» начали комплектовать подушками безопасности.