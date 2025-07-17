Путин пообещал принять меры для удешевления российских автомобилей

Как сообщает «Российская газета», Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников комбината, подчеркнул, что власти намерены сделать личный транспорт более доступным для граждан.
Работник обратился к главе государства, пожаловавшись, что постоянный рост цен на автомобили — как российские, так и импортные — особенно сильно бьет по молодыми специалистам. Для них покупка новой машины становится неподъемной.
В ответ Владимир Путин подчеркнул, что систему уже настраивают так, чтобы помочь людям в приобретении автомобилей. По его словам, усилия властей направлены также и на стимулирование производителей, в первую очередь российских, к увеличению выпуска продукции.