Nissan закрывает свой японский завод Oppama и переносит производство в Кюсю

Nissan Motor Co объявила о масштабной реструктуризации производства в рамках плана восстановления под названием Re: Nissan. Компания намерена перенести выпуск автомобилей с завода Oppama в Йокосуке на предприятие Nissan Motor Kyushu в Кюсю.

Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, Nissan прекратит выпуск автомобилей на заводе Oppama к концу марта 2028-го. Все модели, которые сейчас производятся на этом предприятии, а также те, что планировались к постановке на конвейер, будут собираться на заводе в Кюсю.

Генеральный директор Nissan Иван Эспиноса назвал это решение сложным, но необходимым шагом для преодоления текущих трудностей и обеспечения устойчивого будущего компании. Он подчеркнул, что завод Oppama, начавший работу в далеком 1961 году, остается важной частью истории бренда, и поблагодарил сотрудников и местное сообщество за годы поддержки.

Завод Oppama, который считается «материнским» предприятием Nissan, за свою историю выпустил более 17,8 миллиона автомобилей, включая знаковые модели: такие, как Nissan LEAF — первый массовый электромобиль марки. На данный момент там производятся Note и Note Aura, но загрузка завода остается низкой — около 60%. Перенос производства в Кюсю существенно сократит издержки.

Nissan в рамках программы реструктуризации планирует сократить глобальные производственные мощности с 3,5 миллиона автомобилей (без учета Китая) до 2,5 миллионов, а количество площадок — с 17 до 10.

Что касается сотрудников «Оппамы», которых насчитывается около 2400 человек, их занятость гарантирована до конца 2027 года. После этого компания разработает четкие меры по их дальнейшему трудоустройству, включая перевод на другие должности, и начнет переговоры с профсоюзом.

Будущее самого завода пока не определено, но Nissan рассматривает различные варианты его использования, не исключая возможность продажи.