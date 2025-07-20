Машины есть, но их не продают: странный старт продаж LADA Iskra состоялся

Странная страсть отечественных чиновников и представителей нашенского большого бизнеса к «красивым» датам, доставшаяся, очевидно, им как наследие советских времен, в случае с АВТОВАЗом сыграло злую шутку. Менеджмент предприятия решил приурочить к 59-летнему юбилею автогиганта старт продаж такой знаковой для тольяттинцев новинки рынка как LADA Iskra. И, вы удивитесь, назло всем скептикам в назначенную дату — 20 июля 2025 года — машина в дилерских центрах бренда действительно появилась. Правда, далеко не во всех. Да и там, где она есть потенциальный покупатель мог только посмотреть на модель, ну посидеть в ней. Но — не купить! В этом убедились корреспонденты портала «АвтоВзгляд», посетившие несколько столичных ДЦ марки.

Но обо всем по порядку. Как и обещал производитель, первые товарные «Искры» поступили только к автокупцам Москвы, Питера и Тольятти. Причем в крайне ограниченном количестве — максимум по две штуки на салон, а в ряде случаев и вообще в единственном демонстрационном экземпляре. В качестве последнего в одних точках стояли седаны, в других — хетчбэки.

При этом менеджеры наотрез отказывались принимать заказы по банальной причине: в их распоряжении не оказалось ни заводских прайсов с комплектациями Iskra, ни финансовых программ, которыми страждущие новинки могли бы воспользоваться. Поэтому ушлые сотрудники предлагали переключить внимание на Vesta.

Мотивируя это в том числе и тем, что «Искра» — автомобиль еще весьма сырой и ряд отзывных компаний ей просто гарантирован. Одновременно продавцы подчеркивали, что в обозримом будущем недорогих версий авто ждать не приходится, будут только старшие комплектации.

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Впрочем, все эти странности начала продаж, легко объяснимы. Автогигант сам загнал себя в ловушку, стремясь, совсем по-советски, выполнить пятилетку в три года, о чем, впрочем, мы уже сказали в начале материала. При этом, как в свое время отмечал близкий автозаводу ресурс Аvtograd news, сборка «Искр» идет ни шатко ни валко, скорее даже — последнее.

С мая по июль, по данным этого источника с конвейера сошло около 700 авто: смех в масштабах страны. И каких-то прорывов в этом смысле не предвидится. И не только потому, что с конца июля по середину августа предприятие уходит в корпоративный отпуск.

Беда в том, что в погоне за теми самыми «красивыми» цифрами-датами (а даже старт производства «Искры» удачно совпал с 55-летним юбилеем легендарной «копейки» ВАЗ 2101), АВТОВАЗ не «расшил» узкие места на производстве, поэтому вроде уже и готовые машины требуют доработок по электрике, электронике, зазорам, не до конца отработанным технологиям сборки.

Так что излишне откровенный менеджер автосалона был отчасти прав, утверждая, что «ранние» Iskra брать все же не стоит. Не те риски, даже если в продаже прямо завтра появятся начальные комплектации по цене 1 250 000 рублей. Хотя, как мы уже сказали, это вряд ли. И в ближайшее время автолюбителям буду продавать топовые варианты по 1 800 000 «деревянных». Ну что ж, будем, как говорится, подождать...