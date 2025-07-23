В АВТОВАЗе объяснили, почему в LADA Iskra есть детали с логотипом Renault

Блогеры, досконально изучившие LADA Iskra, обнаружили в конструкции автомобиля, помимо прочего, детали с логотипами Renault. И это, разумеется, спровоцировало в Сети волну негодования. Но представители АВТОВАЗа все объяснили.

— Проект начался при французских акционерах, и часть оснастки и пресс-форм заказывалась еще в то время. Поэтому там лого Renault, — цитируют представителей отечественного автопроизводителя наши коллеги из «Российской газеты».

Почему нельзя заказать новые пресс-формы? Потому что это дорого — экономически нецелесообразно. Да и, если откровенно, совсем не критично. Ведь более 90% деталей и компонентов для LADA Iskra на завод поставляют российские производители, подчеркивают в АВТОВАЗе.

Напомним, что продажи LADA Iskra официально стартовали 20 июля — в день 59-летия АО «АВТОВАЗ». Покупателям предлагают три модификации модели: седан и пару универсалов — обычный и «внедорожный» с припиской Cross. Стоимость самой доступной машины — четырехдверки с 90-сильным мотором и пятискоростной «механикой» — 1 249 000 рублей.

Кстати говоря, в день старта продаж «Искры» портал «АвтоВзгляд» посетил несколько дилерских центров LADA, чтобы узнать, как в автосалонах обстоят дела с этой моделью.