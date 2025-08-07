Volkswagen Touareg снимут с конвейера в 2026 году

Топ-менеджмент Volkswagen принял решение остановить производство хорошо известной в России модели Touareg спустя 24 года после ее появления на свет. На сегодняшний день прямого преемника у этого «немца» нет.

Как сообщает ресурс Autocar, титул флагманского кроссовера пока пророчат Volkswagen Tayron, что продиктовано нынешней ориентацией вольсфургского концерна на более массовые модели.

В России «Туарег» в свое время был весьма популярен. Его не только в нашей стране продавали, но и производили до весны 2017 года — под Калугой методом крупноузловой сборки. Затем начался импорт из старушки-Европы: официальные продажи у нас продолжались вплоть до момента заморозки поставок в 2022-м. На данный момент SUV доступен россиянам только через альтернативные каналы.

Напомним, Volkswagen Touareg построен на одной архитектуре с Porsche Cayenne. На сегодняшний день существует три поколения паркетника, последнее обновление проводили пару лет назад — в мае 2023-го портал «АвтоВзгляд» расписал все особенности финального рестайлинга.