В России запатентовали Hyundai Leonis

Южнокорейский автогигант Hyundai Motor Company подал заявку на регистрацию модели Leonis в нашей стране. Однако этой машины в линейки марки до сих пор не существует.

Такой автомобиль должен был появиться еще несколько лет назад

Заявка, закрепляющая права Hyundai на имя Leonis, появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Новоиспеченный патент оформлен по категориям автомобилей, грузовиков, автобусов и других типов транспортных средств.

Семь лет назад «Леонисом» корейские производители планировали назвать субкомпактный кроссовер, длина кузова которого должна была составлять около четырех метров. Тем не менее соответствующий шильдик на серийных автомобилях «Хендэ» не появился. В 2018-м дело дошло только до патента на территории Соединенных Штатов.

