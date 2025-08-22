Mercedes-Benz планирует устанавливать на будущие автомобили моторы BMW

Об этом сообщает ресурс Manager Magazin, ссылаясь на инсайдеров. Уже на протяжении восьми месяцев Mercedes-Benz и BMW ведут переговоры по двигателям, создав технические группы под руководством членов советов директоров. Согласно предварительной информации, баварцы начнут делать движки для «меринов» на заводе в Штайре, расположенном в Австрии.
Прежде всего речь о поставках бензинового агрегата с четырьмя цилиндрами. Представители «Мерседеса» собираются использовать его для выпуска бензоэлектрических установок, предназначенных гибридам. В рамках новой стратегии бренда их количество должно ощутимо вырасти. Кроме того, обсуждается возможность закупки дизелей и элементов трансмиссии.
