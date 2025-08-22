Mercedes-Benz планирует устанавливать на будущие автомобили моторы BMW

Будущие модели Mercedes-Benz могут получить силовые агрегаты от злейшего конкурента из Баварии. Не исключено, что первые поставки моторов BMW для новинок из Штутгарта начнутся через пару лет.

Об этом сообщает ресурс Manager Magazin, ссылаясь на инсайдеров. Уже на протяжении восьми месяцев Mercedes-Benz и BMW ведут переговоры по двигателям, создав технические группы под руководством членов советов директоров. Согласно предварительной информации, баварцы начнут делать движки для «меринов» на заводе в Штайре, расположенном в Австрии.

Прежде всего речь о поставках бензинового агрегата с четырьмя цилиндрами. Представители «Мерседеса» собираются использовать его для выпуска бензоэлектрических установок, предназначенных гибридам. В рамках новой стратегии бренда их количество должно ощутимо вырасти. Кроме того, обсуждается возможность закупки дизелей и элементов трансмиссии.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что у Mercedes-Benz появятся новинки, построенные из старых автомобилей.