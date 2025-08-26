Последний культовый Nissan GT-R сошел с конвейера в Японии

Производство суперкара GT-R поколения R35 официально завершилось. Последний экземпляр собрали на заводе Nissan в Точиги. Речь идет о фиолетовом купе в исполнении T-Spec Premium Edition.

По словам главы «Ниссана» Айвена Эспинозы, произошедшее все-таки нельзя считать окончательным прощанием с GT-R. В будущем это имя имеет все шансы вернуться в модельную линейку бренда, но пока фанатам придется набраться терпения.

Нынешняя генерация суперкара выпускалась на протяжении 18 лет, за которые стены завода-изготовителя покинули около 48 000 машин. Как и 37% общего тиража, финальный экземпляр сделали для заказчика из Японии. Считается ли последний проданный GT-R коллекционным, пока неизвестно.

На протяжении всего жизненного цикла модели мотор Nissan GT-R постоянно модернизировали, отдача достигала от 380 до 600 л.с. Кроме того, был предусмотрен полный привод.