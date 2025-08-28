Kia подала 5 заявок на регистрацию новых товарных знаков в России

Южнокорейский автогигант Kia Corporation направил пять заявок в отечественный Роспатент, недвусмысленно желая оформить права на очередную порцию товарных знаков. Однако на этот раз автомобилями даже не пахнет.

Как сообщает ТАСС, топ-менеджеры сбежавшего из России автомобильного бренда Kia приняли решение «застолбить» за собой право на услуги по оптовой и розничной торговле, онлайн-заказы и рекламу машин для последующей продажи через интернет. Однако этим дело не ограничилось, бизнесмены из Сеула не забыли про организацию выставок и автомобильных гонок, автодром и соответствующую инфраструктуру в виде ресторанов и кафе. Не осталась в стороне даже брендированная мебель. Известно, что один из товарных знаков зарегистрирован под наименованием «Kia Маркетплейс».

Согласно Международной классификации товаров и услуг, обращение Kia в Роспатент закончилось регистрацией товарных знаков по 20 и 35, 41 и 43 классу.

Разумеется, никаких официальных заявлений и объяснений, зачем все это нужно, от представителей южнокорейского концерна не последовало. Возможно, все просто, и речь идет только о защите прав на интеллектуальную собственность в международном масштабе. В результате мошенники не смогут погреть руки на добром или не очень имени компании.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Kia зарегистрировала в России товарные знаки для моделей EV7 и EV9.