Маленький, но корейский: тест-драйв компактного кроссовера KGM Korando

На тысячу водительских негодований о китайских машинах о том, что некачественные, неумелые и вообще не такие, как мы привыкли, есть один вполне взвешенный и полностью обезоруживающий ответ: вообще-то прямо сейчас и вполне официально в России можно приобрести корейскую машину бренда KGM. Другой вопрос — есть ли у того самого KGM иные конкурентные стороны против бесчисленного множества китайских моделей, кроме происхождения? Ответить на него предстоит самому незаметному, но самому именитому кроссоверу корейцев — Korando, который портал «АвтоВзгляд» испытал в длительном тест-драйве.

Уже в начале года инфополе автомобильного сегмента рунета взбудоражила радостная весть: корейцы возвращаются! Да, пока не Hyundai и KIA, а SsangYong, ставший по случаю KGM, но интерпретировать эту новость как-то иначе уже невозможно: в России официально начались продажи самых настоящих корейских автомобилей, еще и собранных в Корее, но адаптированных под требования российского потребителя.

Шеф эксклюзивного дистрибьютора KGM в нашей стране Виталий Осипов на презентации бренда в Москве сказал все, что от него хотели и мечтали услышать журналисты: как, чем и почему новая звездочка российского автомобильного Олимпа будет деклассировать китайское предложение. Сказал и про запчасти, и про дилеров, и про механиков с обучением, и про сами машины. Подготовка — идеальна, просто чистый мед для истерзанных трехлетним «поднебесным» засильем ушей!

Однако была в той презентации и своя «ложка дегтя». Н как ложка? Целый, пожалуй, половник: ценообразование. Бренд выкатил такие тарифы, что и Трамп бы восхищенно икнул! В итоге мощная рекламная кампания с привлечением звезд, и титульный слоган, гласящий на каждом перекрестке о долгожданной корейской машине с полным пакетом привычных элементов содержания вроде сервиса, запчастей и гарантии, и оперативно собранная дилерская сеть разбились о реальность.

Падающий в пропасть спрос, помноженный на ставку рефинансирвания, оперативно схоронил инициативу. Продаж просто не было: не так много оказалось в России желающих купить себе корейскую машину у официального дилера за, называя вещи своими именами, «любые деньги». С тех пор минуло уж полгода, аппетиты корейцы поумерили, а цены заметно откорректировали.

Результат, собственно говоря, ждать себя не заставил: новенькие KGM начали появляться на дорогах. Подтверждают наблюдение и дилеры: клиент стал заходить в шоу-румы и заключать сделки. Какой клиент? Да тот самый, финансово устойчивый и автомобильные предпочтения сформировавший: 40+ лет, далеко не первый автомобиль, семья, дети, дача.

Одним словом те, у кого деньги есть в силу умения и считать, и зарабатывать. И вот ему продукция KGM, как говорят не под запись и в курилке продавцы, очень даже приглянулась. Чем же? На этот, пожалуй, что и ключевой вопрос и должен нам ответить новенький SsangYong, простите, KGM Korando.

Компактный и совсем не по-азиатски аккуратный городской кроссовер выглядит скорее неброско, нейтрально, чем агрессивно-дизайнерски. Во многом именно это его сразу отличает от «поднебесных» моделей. Фары — на месте, и они светят, бампер — это бампер и ничего кроме бампера, а за решеткой радиатора, не поверите, скрывается радиатор.

Щегольнут смелостью в оформлении корейцы не решились и тем, скорее, заработали себе вистов: отказ от погони за бесконечными дизайнерскими изысками привело к тому, что автомобиль остался автомобилем, сохранив свой первостепенный функционал. Дверной проем просторный, двери распахиваются широко, а вот багажник — подкачал: маленький он, не по задачам обычной семьи.

Зато шторка всегда на месте в любой комплектации, как и полноразмерная «запаска». Колеса каким-то чудом обошлись без «изоленты»: Korando обут в 18-е шины размерностью 235/55, что только добавляет машине комфорта в эксплуатации. Резина — корейская, мягкая и «держаковая». Дорожный просвет — 182 мм: для целевого использования город-трасса-дачная грунтовка — более чем достаточно.

Салон — продолжение внешнего образа: кнопок, а это сейчас символ достатка, много, все необходимые опции, от кондиционера до подогрева сидений, выведены на клавиши, а экран заведует магнитолой, что мгновенно находит и подцепляет и богомерзкий «яблочный» смартфон. Даже приборная панель, о чудо, выглядит, как приборная панель.

Тут имеются пара «колодцев» спидометра и одометра с небольшим экраном дополнительной информации. Не поверите, но дисплей — монохромный, не бликующий и максимально комфортный в использовании. Никаких сенсорных кнопок на руле, никаких «зашитых» в магнитолу настроек комфорта: сплошь кнопочки, крутилочки, рычажочки. Уже и не вспомнишь, кто может похвастаться такой роскошью. Rolls-Royce?

Удобный руль, настраивающийся и по углу, и по вылету, удобное же кресло, быстро «подгоняемое» под водителя электронастройками, с поясничным подпором и достаточно проработанным профилем. Нет каретной стяжки и вышивок на подголовнике, зато сидеть удобно. Кому — что, как говорится.

Двузонный климат-контроль, в отличие от львиной доли конкурентом KGM Korando, не только прост в настройке, но еще и с задачей своей справляется: не надо постоянно переключать систему туда-сюда, чтобы выбрать относительно подходящую атмосферу в салоне. Подогревы есть все, кроме лобового стекла: к нам прибыли европейские машины, но если модель отечественному покупателю «зайдет», то сделают нам и «лобач» с обогревом. Нужен объем.

Под капотом — единственный доступный полуторалитровый 163-сильный бензиновый турбомотор, агрегированный с классической гидротрансформаторной АКП производства Aisin. Горючее — АИ-95, которого в бак влезает ровно 50 литров. Привод — передний или полный, но у нас максимальное исполнение в комплектации 4x4: его и будем оценивать в движении, прокатив компактный кроссовер по всем возможным ареалам его будущего обитания. Без полей и болот, но с улицей, трассой и обязательной грунтовкой разной степени разбитости. Поехали!

На улице Korando может: 163 «лошади» и совсем небыстрой коробки с головой хватает, чтобы держаться на гребне потока. Машина оперативно стартует, легко маневрирует даже в половину педали и запросто оставляет позади вечно агрессивный и вечно опаздывающий каршеринг. Никакого спорта, конечно, подвеска достаточно мягкая, с абсолютно гражданскими настройками, но некое подобие скоростного слалома «кореец» себе позволить может. В рамках ПДД, естественно.

Фото avtovzglyad.ru

На трассе маленький KGM тоже не теряется, однако могучий рывок обойдется частыми заездами на заправку: на скорости свыше 110 км/ч расход, спасибо «автомату», улетает за отметку в 10 литров на сотню. А бак-то маленький! Размеренная же манера езды позволит удержать расход в рамках 8 литров, что вполне комфортно для кошелька.

«Баранки» KGM Korando слушается, не скачет и не рыскает по полосе, позволяя спокойно держать ритм. А судя по износу покрышек, сход-развал, в отличие опять же от многих своих конкурентов, автомобиль познал еще на заводе и установленных параметров придерживается. Но самое важное, пожалуй, это реакция на водителя: и «штурвал», и педели имеют прямую и понятную связь с агрегатами, ими управляемыми, оттого прогнозируемая реакция на то или иное движение — это про «Корандо».

Что очень приятно, а к тому же безопасно и комфортно. В силу полноприводной трансмиссии машина едет крайне прогнозируемо, а местами и умело. Драйвово. Хотелось бы, конечно, большей проработки шумоизоляционных вопросов, но в рамках класса — твердый середняк.

Грунтовка. Тут, пожалуй, от городского SUV глупо ждать каких-то откровений, но борозду конь точно не испортил: ехал как едется, вполне себе держал на гравии траекторию и в кусты улететь не норовил. До пробоев дело не дошло, но в целом машина томно намекала о необходимости поумерить пыл и немного вежливее обращаться с правой педалью: доехать — доехали, не растрясли, но бампером пару раз чиркнули. Впрочем, без последствий.

Отсюда стоит сделать единственный вывод: меньше скорость — целее пластик. Да и вряд ли будущий собственник «Корандо» захочет пройти свои три дачных километра в стиле Себастьена Леба в лучшие годы: с раскисшей от бесконечных дождей этого лета полевой стежкой наш герой справился достаточно ловко, умело, а большего от него и требовать не стоит. Полный привод — он больше для комфорта на асфальте, чем вне его. Есть в меню KGM для экспериментов, коли душа требует, более подходящие инструменты.

Главная причина, почему этот приятный, если не сказать большего, и функциональный автомобиль до сих пор не заполонил дворы и улицы — цена. Переоценили его на старте, чем и потеряли потенциального желающего. Сегодня, когда тарифы на моноприводную версию 2024-го года выпуска начинаются с отметки в 2 690 000 рублей, а топовое исполнение Icon, что было у нас, обойдется в 3 590 000 — сразу же появился интерес.

Буквально за время тест-драйва на улицах встретились несколько «Корандо» без номеров: новые машины только забрали из ДЦ. Полноприводная версия Dream AWD, «предтоповая» комплектация, того же 2024-го года обойдется в 3 290 000, что выглядит еще заманчивее, ведь отличается она лишь отсутствующими набором электронных помощников, которые любят не все, светодиодными противотуманками, да отделкой салона искусственной кожей («айкона» кожа натуральная). И в таком уже ценообразовании, активировав все скидки и акции, которые у KGM обязательны к использованию в силу своей привлекательности, «кореец» вроде и может поспорить с «китайцами».

Хотя пока неумолимая статистика говорит об обратном. В 2025 году в Россию импортировано 3900 новых автомобилей KGM, однако на учет встали всего 95 машин (64 — в апреле и 31 — в мае). Другое дело, что гигантские скидки на свою продукцию компания стала давать только с середины последнего весеннего месяца (на тот же «Корандо» они составили 650 000 рублей), так что, возможно, теперь дело действительно пойдет. Особенно если еще немного скорректировать прайсы...