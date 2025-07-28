Электрическое недоразумение: тест-драйв кроссовера Geely EX5

Когда в салоне тестового авто предустановленная производителем мелодия играет в режиме нон-стоп, иногда только уступая эфир трекам из мультимедийки, включенный поворотник не возвращается в исходное положение после выполнения маневра ни при каких условиях, а выбранные настройки режимов езды и любимую радиоволну требуется «реанимировать» после каждой парковочной сессии, к концу дня ты либо становишься дзен-мастером, принимая вселенский хаос как норму, либо начинаешь подумывать о поездке к психотерапевту. Короче говоря, лично у корреспондента портала «АвтоВзгляд» уже первые же часы знакомства с электрокроссовером Geely EX5 не задались.

Да что там часы! Двух минут, пока длился процесс передачи документов и ключей от этой китайской «электрички», хватило, чтобы у меня возникло стойкое чувство нелюбви к машине. Которое она, скажу, забегая вперед, в дальнейшем только мазохистки культивировала.

Все, как водится, начинается с одежки. Экстерьер Geely EX5 — очередное свидетельство того, как китайские автопроизводители научились делать «нормальные» машины, но так и не решились — за редкими исключениями — на смелые эксперименты. EX5 — это квинтэссенция современного «поднебесного» автопрома: безопасно, нейтрально, без излишеств.

Никаких дерзких линий и провокационных форм — только плавные, словно обтекаемые ветром, поверхности. Как будто дизайнеры боялись, что любая резкая складка кузова увеличит сопротивление воздуха и сократит запас хода на критические 50 метров. Короче говоря, «пятерка» напомнила мне того самого офисного клерка, которого никто не замечает даже на корпоративах. Он не раздражает, не вызывает восторга, а просто... есть.

1/5

Передняя часть тут — классический пример, как отсутствие радиаторной решетки не делает машину футуристичной, неожиданной, броской, а лишь подчеркивает, что перед нами типичный электромобиль.

Фары узкие, чуть раскосые, создающие ощущение, что «электричка» только проснулась и еще не успела понять, зачем ее вообще выпустили на дороги. Задняя линия красных фонарей — отсыл к маститым «немцам» с потерянной по пути аурой премиальности: что-то между «хотели как лучше» и «получилось как всегда».

Скрытые ручки дверей? Да, модно. Правда, в 2025-м году это уже не технологический прорыв, а скорее обязательный пункт в чек-листе любого уважающего себя электрокара. Даже если этот «кар» — лишь средней руки кроссовер, который не может решить, хочет ли он быть городским «гламурмобилем» или практичным семейным транспортом.

И в этой связи любопытно, что хотя автостроители КНР, давно научившись использовать в производстве своих изделий яркие, сочные цвета, в случае с EX5 словно нарочно избегали всего, что способно привлечь внимание. Вместо насыщенных оттенков — приглушенные тона, совсем как краски, слегка выцветшие под палящим солнцем. И мне кажется, это не «находка режиссера», а скорее — капитуляция перед реальностью: зачем выделяться, если можно просто слиться с потоком?

1/6

Короче говоря, снаружи EX5 — классический середнячок, причем даже по своим габаритам (4615х1901х1670 мм, колесная база — 2750 мм). Он длиннее, чем VW Tiguan, но до полноразмерных кроссоверов вроде Kia Sorento явно не дотягивает. Ну да производителю виднее, что там не достает его продуктовой линейке.

И, возможно, в этом его главная проблема. Потому что в мире, где Tesla шокирует своими «кибертраками», а компании вроде BYD и NIO вовсю экспериментируют с дизайном, EX5 выглядит как авто, созданное не для людей, а для статистики продаж. Хотя, если честно, внутреннее убранство машины говорит об обратном.

Нет, интерьер электромобиля не разбудит в вас страсть, но и не разочарует. Здесь нет и ничего откровенно плохого, и ничего, что заставило бы сердце биться чаще. Разве что аудиосистема, к которой вернемся позже. Другими словами, дизайнеры Geely явно не ставили перед собой цель удивить.

Материалы отделки — с оговорками — в целом приятные. Присутствуют мягкий пластик, аккуратная прострочка и... жесткие ультрабюджетные решения. Наверное, чтобы напомнить, что это все же не самый дорогой электромобиль, а значит, где-то должна быть экономия.

15,6 дюйма дисплея мультимедийной системы, радующей отзывчивостью и логичным меню — это вам не хухры-мухры. Жаль, что он торчит из панели как iPad, забытый предыдущим пассажиром, а перед водителем притулился еще один, поменьше — видимо, на случай, если основной вдруг решит, что ему надоело быть частью интерьера.

1/5

И в целом (особенно если учесть, что о вкусах не спорят) такой экран мог бы стать гордостью салона, если не одно «но»: он почти бесполезен. Да, Flyme OS работает шустро, принципиально при этом игнорируя CarPlay и Android Auto. Что, если по гамбургскому счету, превращает гигантский «телевизор» в дорогую цифровую картину. Вместо привычных сервисов — CarbitLink, который, видимо, воткнули сюда по принципу «лишь бы не как у всех».

Физические кнопки управления климатом — приятное исключение в мире тотального тачскрина. Очередная ложка дегтя — беспроводная зарядка смартфона, спрятанная так, что каждый раз, когда пытаешься достать телефон, чувствуешь себя археологом, раскапывающим артефакт. А еще мобильник в этом гнезде почему-то перегревается.

Передние сиденья в топовой версии модели вооружены вентиляцией, обогревами и даже опцией массажа — казалось бы, вот он, рай! Куда там: водителю оттоманка не положена — только переднему пассажиру. Видимо, чтобы шофер не расслаблялся и помнил, что управляет «электричкой».

Задним пассажирам повезло больше: места много (трое в меру упитанных мужчин стесненными себя не почувствуют), пол ровный, подогрев есть уже в базе. Плюс широкий центральный подлокотник с подстаканниками, USB-зарядки и отдельные дефлекторы воздуховодов. Можно даже откинуть спинку — правда, не сильно.

Отдельный «подарок» — стеклоподъемники. Ну какое устройство, скажите на милость, может быть проще? Но нет, в EX5 процесс пользования ими — квест. Каждый раз, когда нужно открыть окно, задумываешься: а в какую сторону жать-то? Похоже, инженеры Geely решили, что седоки электрических авто должны тренировать не только экологическое сознание, но и когнитивные способности.

1/5

И если в салоне EX5 и есть что-то, что действительно заслуживает искренней похвалы, так это аудиосистема Flyme Sound: 16 динамиков, 1000 Вт. Громкость звука регулируется большой удобной шайбой. Басы — глубоки, средние частоты — отчетливы. Любые треки воспроизводятся так, что можно на время забыть, что на настройках эквалайзера тут тоже сэкономили.

Зато расщедрились на систему громкой связи: голосовые звонки звучат и воспринимаются даже лучше, чем музыка. Динамики в подголовниках работают настолько хорошо, что, кажется, собеседник сидит рядом. И ему вполне, не напрягая голосовых связок, можно рассказать, как этот «Джили» перемещается в пространстве.

Хотя и здесь, как в историях с его обликом и внутренним содержанием, обошлось без вау-эффекта. Электрический «китаец» не раздражает, не восхищает, не провоцирует на споры — он просто есть. И просто едет. Причем иногда даже туда, куда вы изначально направляли руль.

Фото портала АвтоВзгляд

Правда, как и всегда в случаях со свежими авто из КНР, подбешивает странное решение с подрулевыми рычажками. Переключение режимов движения идет по последней «поднебесной» автомоде правым лепестком, иногда просто отказывающимся работать, если недостаточно сильно нажать на педаль тормоза. А левый, в отместку, перегружен функциями, включая управление дворниками. Классика, так сказать, жанра.

218 лошадиных сил и 320 Н·м крутящего момента звучат внушительно. На практике же EX5 ведет себя как студент-отличник, почему-то всегда выполняющий все задания ровно на «четверку». Разгон до сотни за 6,9 секунды (максималка — 175 км/ч) — не медленно, но и не так, чтобы сердце замирало.

Электромотор вроде и выстреливает с места, однако если вам вдруг понадобится резко рвануть из пробки, будьте готовы к некоторому разочарованию: машина на секунду задумается, словно вспоминая, что она, вообще-то, электрическая, и только потом выполнит ваш запрос.

Фото портала АвтоВзгляд

Тем не менее, для повседневной езды динамики хватает с запасом — не слишком экстремальные обгоны даются легко, а светофорные старты не вызывают стыда, пусть и не располагая к ним. То есть в целом EX5 — ни разу не спортсмен, а скорее бегун-любитель, который уверенно поддерживает темп до первого же спурта, после чего начинает задыхаться.

А в крутых виражах еще и не то, чтобы норовит упасть, но весьма ощутимо кренится, подвеска нервно вздыхает, а задние пассажиры начинают подозревать, что их везут не по дороге, а по штормящему морю. И отдельная история в Geely EX5 — его руль: не круглый, не «спорткарный», а просто какой-то... недоделанный.

Впрочем, дело тут не только в причудливости его формы с разномастными скосами. В режимах «Комфорт» и «Эко» он настолько легкий и пустой, что кажется, будто управляешь симулятором начала 2000-ых. Переключаюсь в «Спорт» — «баранка» становится тяжелее, но ни разу не информативнее.

Зато вы точно почувствуете, как автомобиль периодически норовит съехать с выбранной траектории, будто решив проверить, не заснули ли человек за штурвалом: так машина интерпретирует функцию удержания в полосе, частенько игнорируя даже включенные поворотники. А еще его электронные ассистенты, вдруг впрягаясь в борьбу за повышение безопасности движения, орут по любому поводу, как тревожная мама в первый день посещения ее чадом школы. Слава Богу, не разочаровывает проекционный дисплей на лобовое стекло, успешно заменяющий плохо читаемую электронную панельку приборов.

Фото портала АвтоВзгляд

Подвеска EX5 — настоящий мастер компромиссов. Она отлично справляется с мелкими неровностями, а вот стоит наехать на «лежачего полицейского» на скорости выше 20 км/ч, как задние пассажиры получают внезапный урок гравитации. Иными словами, езжайте аккуратно, и наш герой продемонстрирует почти люксовый комфорт — главное, о чем я уже писал, не пытаться проходить повороты как на горячем хетчбэке.

Ну и если вам вдруг захочется прохватить по легкому бездорожью — пожалуйста, EX5 не подведет. Он просто будет тихо ненавидеть каждую секунду этого приключения, поскольку на сомнительных покрытиях наш электрокар просто вежливый гость, который зашел ненадолго и уже жалеет о своем решении.

Клиренс в 173 мм — это, конечно, не смешно. Для легкого паркетника (полная масса — 2750 кг) цифра вполне приличная, но в нашем случае лишь до тех пор, пока под колесами что-то ровное. Как только покрытие превращается в подобие лунного ландшафта, электромобиль начинает нервничать. Длинная база, безальтернативный передний привод и полное отсутствие внедорожных систем делает любые попытки офф-роудного геройства заранее обреченными. То есть стоит дороге окончательно рассыпаться в прах, как EX5 напоминает, что все-таки электромобиль, а не трактор.

Геометрическая проходимость ограничена длинными свесами, а отсутствие блокировок и понижающей передачи превращает даже легкую грязь в не очень приятное испытание. Зато электроника бдит: если задняя ось вдруг решит пошалить на кочках, система стабилизации быстро вернет ее в рамки приличия.

1/4

Geely EX5 позиционируется как практичный электромобиль для жизни, что при взгляде на его багажник означает: «мы кое-как уложились в норму». Объем грузового отсека в 461 литр — цифра, от которой и не заплачешь, и не зааплодируешь.

Зато если сложить задние сиденья (спойлер: они складываются почти ровно), можно получить целых 1877 л. Правда, зачем столько места в машине, которая вряд ли уедет дальше дачного участка без подзарядки — вопрос философский.

Форма грузового отсека правильная, стенки ровные, проем широкий — в общем, все как у людей. Но стоит начать грузить чемоданы, как выясняется, что «правильная форма» — не синоним «удобства». Чтобы все влезло, придется подвигать спинки, опустить пониже фальшпол, а затем смириться с тем, что на пути груза внезапно вырастает порог.

Под полом — просторная ниша для кабеля, который, впрочем, можно туда запихнуть лишь в том случае, если вы им не пользуетесь. А если пользуетесь — добро пожаловать в мир ежедневного квеста «разгрузи-заряди-загрузи». Боковые сетки для мелочей — приятный бонус до тех пор, пока эти мелочи не начинают вываливаться на каждом повороте.

Отсутствие шторки — откровенно непонятная жадность производителя. Как и отсутствие запаски, в случае с EX5 выглядящее особенно издевательски: ну да, зачем запасное колесо, если на электричестве далеко не уедешь?

1/9

Ну и подводя итоги скажу, что, на мой взгляд, Geely EX5 вполне может заинтересовать граждан, везде и всюду ищущих «золотую середину», если за таковую, в том числе, считать и цену машины, стартующую с отметки в 4 099 900 рублей. Электрокар не разочаровывает, но и не вдохновляет. Он едет, тормозит, поворачивает — ровно так, как от него ждут, без лишних эмоций.

Если вам нужен электрокроссовер, который просто довезет из точки А в точку Б, EX5 справится. Но если вы ждете от машины характера, драйва или хотя бы четкого рулевого управления — увы, это не про него. Впрочем, может быть, в этом и есть его главное достоинство?

В мире, где электромобили либо пытаются быть «самыми-самыми», либо пробивают днище бюджетности, Geely EX5 выглядит почти образцом здравого смысла, не претендуя на звание лучшего, зато и не заставляя владельца краснеть в потоке или офисной стоянке. Удобно, короче говоря, но без восторга. Качественно, но без блеска.