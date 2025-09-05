С конвейера сошла тысяча кузовов кросовера Haval M6

Предприятие «Автомобильные технологии» изготовило тысячный кузов кроссовера Haval M6. Эту модель начали собирать по полному циклу ближе к концу июля текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба калужского завода, который прежде назывался «ПСМА Рус» и штамповал модели Opel, Mitsubishi, Peugeot и Citroёn. Теперь они уступили место китайскому бренду Haval. Для запуска сварочного цеха под проект М6 пришлось переделывать соответствующие участки, занимающие площадь 2800 кв. м.

В результате адаптировали более половины существующего оборудования. Речь идет о 15 роботах, свыше двух десятков электрических талей и 40 сварочных клещах. В цехе формирования геометрии и сварки кузова разработали и смонтировали 30 новых сварочных кондукторов. Кроме того, пришлось приобрести пару новых роботов с широкой рабочей зоной, способных поднимать до 700 кг. Последние нужны не только для сварочных операций, но и для установки боковин кузова в сварочный кондуктор.

Наконец, были настроены параметры сварки, проведена отладка тех самых кондукторов, продумана траектория движения роботов. Без работы с документацией, конечно, тоже не обошлось, зато это позволило улучшить ряд стандартов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в июле 2025 года Haval M6 вошел в первую десятку популярных кроссоверов и внедорожников в России.