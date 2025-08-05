Названы 5 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России в июле

По итогам июля текущего года первенство в списке наиболее востребованных SUV в нашей стране сохранил Haval Jolion. В свою очередь, Chery Tiggo 7L удалось впервые ворваться в топ-5.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», Jolion в середине этого лета разошелся тиражом 5552 экземпляра. Вторую позицию занял Chery Tiggo 4, россияне приобрели 4482 таких кроссовера. Тройку лидеров замыкает Belgee X50 из дружественной Белоруссии, что вылилось в 4249 проданных паркетника.

Четвертая строчка досталась Changan Uni-S/CS55 Plus, жители нашей страны забрали из дилерских шоу-румов 3784 таких «поднебесных» моделей. Пятым числится вышеупомянутый Chery Tiggo 7L, реализованный в количестве 3644 штук.

В первую десятку популярных кроссоверов и внедорожников в июле 2025 года вошли Geely Monjaro, LADA Niva Legend и Niva Travel, также Jetour Dashing и Haval M6.

Ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал топ-10 самых популярных кроссоверов мира в первой половине 2025 года.