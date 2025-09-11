Hyundai изучает варианты выкупа своего экс-завода в России

Hyundai Motor Group решила пересмотреть свою глобальную стратегию развития и продаж из-за давления американских тарифов. Сложившаяся ситуация подтолкнула корейского автогиганта к тому, чтобы начать проверку зарубежных активов, включая бывшие площадки в России.

Об этом сообщает Korea Economic TV. Уточняется, что у Hyundai Motor пока еще есть шансы воспользоваться опционом на обратный выкуп своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. Но придется принимать решение оперативно: время играет против корейцев, поскольку cоответствующий договор утратит силу уже в конце текущего года. Поэтому автопроизводители из Страны утренней свежести рискуют профукать отечественный рынок, где их возвращения по-прежнему продолжают ждать довольно многие простые водители и бизнесмены.

Напомним, в начале прошлого года автосборочное предприятие «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Северной столице приобрела российская компания AGR Automotive Group и теперь оно называется «Автомобильный завод АГР». Нашей стороне досталась и площадка в Шушарах, которую корейцы прежде выкупили у американской General Motors. При заключении сделки был предусмотрен обратный опцион, который на протяжении двух лет сохранит актуальность.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что думает российский президент Владимир Путин об ушедших автобрендах. Возможно, все проблемы потенциальных «возвращенцев» решаемы.