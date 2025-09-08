Не все так однозначно: Владимир Путин высказался об ушедших автобрендах

Во время Восточного экономического форума-2025, проходившего во Владивостоке с 3 по 6 сентября, Президент России Владимир Путин ответил в том числе и на вопрос, интересующий и даже тревожащий многих моторизованных россиян: вернуться ли к нам привычные автомобильные бренды? Как всегда, ответ главы государства был лаконичен и, скорее, нейтрален. Однако некоторую надежду на оперативное появление на наших просторах корейских, японских, американских и даже европейских марок в России дал. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Начало сентября полно жаркими событиями на мировой политической арене. Начало горячим, без всякого преувеличения, событиям положил саммит Шанхайской организации сотрудничества-2025, проходивший в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, после которого лидеры многих стран собрались в Пекине на праздновании 80-летия победы над милитаристской Японии.

Присутствовал на этих мероприятиях и Владимир Путин, встречам которого с зарубежными коллегами все мировые СМИ уделили максимум внимания. Мировая изоляция — она такая: каждый норовит хоть на минуту заручиться вниманием Владимира Владимировича. А сразу после китайских мероприятий наш президент отправился во Владик на ВЭФ, где на пленарном заседании традиционно выступил с анонсом целого ряда проектов и нормативных изменений, а также ответил на вопросы журналистов.

Один из них напрямую касается отечественных автолюбителей, так и не сумевших сродниться с новой, прямо связанной с китайской промышленностью страницей автомобильной истории нашей страны: появятся ли в РФ вновь те, кого мы считали и продолжаем считать лучшими в мировом автопроме?

Фото globallookpress.com

— По политическим соображениям многие европейские компании ушли из России с убытками для себя. Но мы же знаем, у нас контакты есть, многие из них ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут, и в любую секунду хотели бы вернуться, — сказал глава государства.

И теперь, как нам кажется, аналогию с Европой можно смело проводить и с Японией, и с Южной Кореей, и с США, чьи компании работали на российском автомобильном рынке десятилетиями и хорошо зарабатывали, а с 2022 года несут сплошные финансовые потери.

Вне всякого сомнения, упростит камбэк и сохранение в РФ их официальных представительств, которые ограничили поставки новых автомобилей, но продолжают работать в России. В частности, речь идет о Toyota и Mitsubishi, Suzuki и Subaru, Мazda, Kia и Hyundai. Их офисы не только существуют, но и продолжают экономическую деятельность.

Они платят налоги и арендуют помещения, потихоньку проводят различные кампании, а также, почти шепотом, набирают персонал, о чем портал «АвтоВзгляд» рассказывал неоднократно. И вот теперь становится понятно, что все они застыли в низком старте и только и делают, что ждут отмашки...