Дело о санкциях: корейский автопром торопится вернуться в Россию

Долго ли, коротко ли, но американский президент Дональд Трамп снял некоторое количество санкций с растерзанной российской экономики: в список «прощенных» попали сразу несколько банков и финансовых организаций. Но для отечественных автолюбителей интересно другое: что произошло следом за милостью рыжего распорядителя зелеными бумажками. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Как и ожидалось, кулуарные переговоры РФ и США зашли значительно дальше, чем предполагали журналисты: с учетом общей повесточки, что изо дня в день колышется от третьей мировой до третьей мировой, снятие ряда запретов с российских предприятий — событие глобального, если не сказать — мирового масштаба.

Из этой истории следует вынести сразу два вывода. Во-первых, о серьезных договоренностях на серьезном уровне не распространяется даже такой любитель социальных сетей, как Дональд Трамп. А во-вторых, прогнозы — совершенно бесполезное занятие, поскольку реальной и актуальной, что сегодня даже важнее, информацией прямо сейчас обладает крайне ограниченный круг лиц (иногда кажется, что их вообще двое).

И единственное, что простым смертным остается, это собирать вторичные и третичные события, выстраивая из них некое подобие логики. Получается не сразу и не всегда, однако иного не дано. Раз так, попробуем разложить в относительно верном порядке то немногое, что у нас есть. Первое, конечно, это частичное снятие санкций, случившееся настолько внезапно, что даже Эльвира Набиуллина не нашла пока толком, что ответить.

Фото: globallookpress.com

«Банк России анализирует решение США от отмене санкция для ряда банков РФ», — только и сказала Железная Леди отечественного банкинга в ходе брифинга на финансовом конгрессе ЦБ РФ. Саечка за испуг, как говорится!

Однако пока неповоротливая отечественная бюрократия впала в раздумья, жадный до богатств России и россиян мир оценивает перспективы и потенциал, а так же начинает оперативную подготовку почвы для камбэка. В частности, лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мен не стал «откладывать в долгий ящик», заявив, что «мы заинтересованы в улучшении отношений с Россией».

Ого, какое откровение: такое просто так, от чистого сердца да еще и в слух, не произносится! Это чистой воды политика, в которой места искренности нет и быть не может. Сказал — значит, сказал зачем-то. На фоне двух описанных выше событий становится несколько понятнее оперативность и расторопность, с которой корейские автомобильные бренды (а точнее — Hyundai и Kia) готовятся к возвращению в Россию.

Дело, похоже, вышло на финишную прямую, так что заниматься побочными, но столь обязательными процессами нужно условно «вчера». Да и осень, на которую назначено истечение срока обратного выкупа бывшего корейского автозавода в Ленинградской области — не за горами.