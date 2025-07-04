Дело о санкциях: корейский автопром торопится вернуться в Россию

Как и ожидалось, кулуарные переговоры РФ и США зашли значительно дальше, чем предполагали журналисты: с учетом общей повесточки, что изо дня в день колышется от третьей мировой до третьей мировой, снятие ряда запретов с российских предприятий — событие глобального, если не сказать — мирового масштаба.
Из этой истории следует вынести сразу два вывода. Во-первых, о серьезных договоренностях на серьезном уровне не распространяется даже такой любитель социальных сетей, как Дональд Трамп. А во-вторых, прогнозы — совершенно бесполезное занятие, поскольку реальной и актуальной, что сегодня даже важнее, информацией прямо сейчас обладает крайне ограниченный круг лиц (иногда кажется, что их вообще двое).
И единственное, что простым смертным остается, это собирать вторичные и третичные события, выстраивая из них некое подобие логики. Получается не сразу и не всегда, однако иного не дано. Раз так, попробуем разложить в относительно верном порядке то немногое, что у нас есть. Первое, конечно, это частичное снятие санкций, случившееся настолько внезапно, что даже Эльвира Набиуллина не нашла пока толком, что ответить.
«Банк России анализирует решение США от отмене санкция для ряда банков РФ», — только и сказала Железная Леди отечественного банкинга в ходе брифинга на финансовом конгрессе ЦБ РФ. Саечка за испуг, как говорится!
Однако пока неповоротливая отечественная бюрократия впала в раздумья, жадный до богатств России и россиян мир оценивает перспективы и потенциал, а так же начинает оперативную подготовку почвы для камбэка. В частности, лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мен не стал «откладывать в долгий ящик», заявив, что «мы заинтересованы в улучшении отношений с Россией».
Ого, какое откровение: такое просто так, от чистого сердца да еще и в слух, не произносится! Это чистой воды политика, в которой места искренности нет и быть не может. Сказал — значит, сказал зачем-то. На фоне двух описанных выше событий становится несколько понятнее оперативность и расторопность, с которой корейские автомобильные бренды (а точнее — Hyundai и Kia) готовятся к возвращению в Россию.
Дело, похоже, вышло на финишную прямую, так что заниматься побочными, но столь обязательными процессами нужно условно «вчера». Да и осень, на которую назначено истечение срока обратного выкупа бывшего корейского автозавода в Ленинградской области — не за горами.