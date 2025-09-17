Предсерийные УАЗ «Патриот» получили улучшенные моторы и новые коробки передач

Ульяновский автомобильный завод выпустил первую партию предсерийных внедорожников УАЗ «Патриот», оснащенных доработанными 2,7-литровыми силовыми установками и непривычными для модели 6-скоростными трансмиссиями. Пока речь идет всего о 10 экземплярах.

Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на пресс-службу отечественного автопроизводителя. Предсерийные «Патриоты» укомплектовали 150-сильными бензиновыми двигателями ZMZ Pro объемом 2,7 л. Их основным преимуществом считается увеличенное количество точек крепления по периметру клапанной крышки и в промежутках между отверстиями свечных колодцев. В итоге конструкция стала герметичнее, чем у предшественника. Такой агрегат также должны получить и родственные модели — «Пикап», «Профи», «Хантер».

За переключение передач у новоиспеченых «Патриотов» отвечает механическая коробка передач на полдюжины ступеней. Ее же устанавливают на пикапы Sollers ST6, но с другими настройками.

Теперь предсерийным «Патриотам» с обновленной технической начинкой предстоит этап адаптации электронных систем. В частности, речь идет о комплексе активной безопасности. Этим займутся партнеры завода-изготовителя. Тем временем к производству готовят вторую партию внедорожников для проведения полноценных тестов, которые, в том числе, пройдут в реальных условиях эксплуатации.

