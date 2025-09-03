5

Автомобили УАЗ получили новую ABS

Система серийно устанавливается на три модели

Ульяновский автомобильный завод разработал свежую версию антиблокировочной тормозной системы (ABS) совместно с дочкой института «НАМИ», которая занимается автокомпонентами. В результате повысилась безопасность УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

Анатолий Белецкий

Новый комплекс, получивший название NAMI-ABS-450, создан для внедорожников и машин сегмента LCV, чья масса не превышает 4,5 т. После установки системы автомобиль становится безопаснее, поскольку колеса не блокируются в случае внезапного торможения. В то же время исключается риск разворота машины при неоднородном дорожном рельефе. Электроника в режиме реального времени обменивается информацией с датчиками скорости вращения колес и корректирует давление в каждом тормозном контуре, сохраняя управляемость.

Чтобы дать своему детищу путевку в жизнь, УАЗ и «НАМИ» вместе трудились над калибровкой ABS и адаптацией прошивки. В течение года шли испытания на дорогах с разным коэффициентом сцепления: на асфальте, его мокрой разновидности, а также на снежном и ледяном покрытиях. Плюс серия тестов с разным уровнем сцепления для левых и правых колес.

NAMI-ABS-450 признана высокотехнологичным серийным продуктом. Инжиниринг и производство локализованы в России, программное обеспечение разработано и адаптировано под требования автопроизводителя.

Аватар пользователя - отсутствует